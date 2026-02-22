美關稅變變變 韓緊急開會擬對策 歐喊退稅

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
美國關稅政策雲霄飛車式變化，讓各國無所適從。圖為2025年在南韓首爾參加反川普集會的抗議者。 （路透）
世界各國政府和企業領袖21日忙著評估美國最高法院推翻川普政府部分全球關稅政策的裁決，所帶來的影響。

自13個月前川普總統重返白宮並顛覆與全球最大經濟體美國數十個貿易關係以來，美國關稅政策雲霄飛車式的變化，愈演愈烈，而此次裁決的最新進展，更是令從韓國到南美乃至更遠地區的貿易官員們感到震驚。

韓國貿易部(Trade Ministry)就在21日召開緊急會議，瞭解最新情況；南韓部分對美出口商品，例如汽車和鋼鐵，不受美國最高法院裁決的影響，而受影響的商品則很可能將被川普20日簽署的行政命令徵收10%的新關稅；川普21日上午宣布，他將會把關稅提高到15%。

在巴黎，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)則是在參觀巴黎農業博覽會期間，盛讚美國的權力制衡機制，稱讚其「法治」：「在民主國家，權力與制衡是件好事。我們應該歡迎這一點。」但他也告誡大家不要因此沾沾自喜。

官員們目前正在仔細審查近幾個月來與美國達成的雙邊或多邊協議的措辭，同時也為可能出現的新變數做好準備；川普20日就表示，他計畫在全球範圍內徵收10%的新關稅，但規則有所不同。

「我注意到，川普總統幾個小時前表示，他已經修改了一些措施，以推出新的關稅，這些關稅的適用範圍更窄，但適用於所有人」，馬克宏說，「因此，我們將會密切關注具體後果，看看可以採取哪些措施，並做出相應的調整。」

墨西哥經濟部長厄伯拉特(Marcelo Ebrard)20日表示，墨西哥正「冷靜地」關注關稅問題，並指出墨西哥85%的出口商品無需繳納關稅，這主要得益於美墨加三國達成的協議；他計畫下周訪問美國，與美國經濟官員會面。

一些已經支付了可能過高關稅的美國進口商，儘管過程可能會極度複雜，則是在尋求可能的退稅，些外國公司則也可能想藉此分一杯羹。

歐洲議會國際貿易委員會(European Parliament's trade committee)主席朗格(Bernd Lange)則堅稱，多繳的關稅「必須退還。」並估計，光是德國公司和他們的美國進口商，就多支付了超過1180億元關稅。

