川普怒課全球15%關稅唯2國逃過一劫 各國反應一次看

川普總統20日在白宮出席記者會。(路透)

聯邦最高法院推翻援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施對等關稅 ，引發川普 總統大為不滿，20日宣布利用其他法源加徵為期150天的10%全球關稅，21日再加碼為15%。這項判決不僅衝擊川普在國內經濟議程，也削弱他長期以關稅作為施壓工具，迫使各國在中東、格陵蘭主權與俄油採購等議題讓步的即時籌碼，後續能否靠較受限的關稅權限維持影響力，成為外交變數。

歐洲強調將整合盟邦立場共同回應，亞洲多數國家傾向審慎觀望，而加拿大、墨西哥則因《美墨加協定》（USMCA）豁免多數貨品，暫時「逃過一劫」。

德總理：歐洲將整合立場共同回應

路透報導，德國總理梅爾茨21日表示，在前往華府會晤川普前，將先與歐洲盟邦協調立場，共同回應美國最新關稅措施。

義大利外長塔亞尼受訪安莎通訊社時則表示：「取消關稅永遠是好消息，但我不認為會有任何重大變化。」

英國政府發言人表示，將與美國政府合作，以了解判決對雙邊關係的影響。英國獲得最低的10%對等關稅，且對美出口鋼鐵、藥品與汽車等品項的優惠關稅仍維持不變。

加拿大、墨西哥逃過一劫 輸美商品有效稅率有望再下降

白宮澄清，加拿大、墨西哥多數符合USMCA規定的貨品，仍維持豁免，意味著美國對加墨的有效關稅稅率將下降。彭博資訊引述專家估算，裁決前美國對加拿大商品的有效關稅稅率約3.7%，對墨西哥約為4.4%。

在最高法院裁決出爐前，未取得USMCA豁免資格的商品，加拿大輸美商品稅率為35%、墨西哥為25%。不過，鋼鐵、鋁、汽車等其他類別的懲罰性關稅仍未鬆動。

而加墨對裁決回應均偏審慎。墨西哥經濟部長表示，將聯繫華府對口並於下周赴美協商貿易議題；加拿大對美貿易部長則稱裁決印證加方立場，即依IEEPA課徵關稅缺乏正當性，此外未再多作評論。

南韓稱對等關稅暫告失效 專家：亞洲盟友料將審慎觀望

路透報導，日本政府發言人回應，東京將「仔細檢視這項裁決內容及川普政府的回應後作出適當因應」。日本經濟新聞引述日方高層稱，裁定不會影響日本在美國的第一輪投資計畫。南韓表示，判決使南韓輸美15%對等關稅失效，但將持續與美討論如何落實去年達成的貿易協議。美國對日韓的對等關稅皆為15%。

印尼19日才和美方敲定輸美商品19%關稅，目前正觀望裁決後續影響，以及川普改用其他法源的動向。馬來西亞與柬埔寨國內尚未批准與美方協議，大馬表示暫持觀望、等待更明朗訊號，柬埔寨將照原定計畫推進批准程序。

前美國國務院亞太事務助卿、現為策略諮詢公司「美商亞洲集團」合夥人康達（Daniel Kritenbrink）表示，預期多數亞洲夥伴將採取審慎觀望，在未來幾周釐清影響的過程中，大致仍會照常運作既有協議。尤其白宮在持續進行的貿易談判中，仍有好幾種手段可以創造談判籌碼。

美中料將延續貿易休兵協議 川普對中籌碼被削弱

中國正值農曆春節，尚未立即回應。

外界預料，美中將尋求延續2025年達成的貿易休兵協議，範圍涵蓋關稅與稀土、噴射引擎、晶片設計軟體等出口管制；但這項裁決限縮川普動用緊急權力加徵關稅，使其對中談判的即時施壓籌碼不如去年。