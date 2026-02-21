關稅違法判決…美車廠將減輕巨額稅負 川普怒加的10%目前豁免

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
通用汽車（GM）在田納西州斯普林希爾廠的生產線。 （路透）
美國最高法院周五（20日）駁回了總統川普根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所徵收的關稅，這有可能意味著美國政府必須退還已收取的大約1,700億美元稅金。彭博經濟分析師指出，企業若能得到退回的稅款，且除去加稅負擔，汽車製造商將會是主要受益者。

另外，川普憤怒反擊最高法院判決要加徵的10%關稅，根據白宮的文件，小客車和特定類型卡車以及汽車零件，目前是在被豁免的清單之中。

知情人士透露，會員包括通用汽車（GM）、福特汽車（Ford）、Stellantis等車廠的「美國汽車政策協會」在周五致函川普的貿易團隊，尋求整車與零件都能免於支付多重進口關稅的保護架構。

美國多家上市公司在近期的財報電話會議中，原本預期今年將再次面臨巨額稅負，並已採取自動化和提高售價等方法來減輕成本壓力。

儘管任何退稅可能都需要相當長的時間才能實現，但最終退回的稅款，將增加企業的預期現金持有量，帶來一筆意外之財。分析師雖懷疑企業是否會因此就降價或取消漲價計畫，但無論如何，企業當初為了應對預期關稅，而實施的提高營運效率的措施，都將進一步推升公司的利潤率。

彭博分析師研究了近期的財報，發現美企去年因關稅承受了巨大的實際成本，並衝擊了利潤率，同時原本都預期今年關稅成本將持續擴大。就只以受川普關稅影響最嚴重、包括幾家主要車廠的10家公司來看，他們去年總計承受了超過75億美元的稅負衝擊。

如果能獲得全額退稅的話，通用汽車、福特汽車和卡特彼勒（Caterpillar）這三家公司，估計合計可申請69億美元的退稅。

通用汽車執行巴拉（Mary Barra）先前在財報法說會上說，2025年公司總關稅成本達31到億美元，她原本估計今年第1季就將再面臨7.5億至10億美元的衝擊。福特執行長法利（Jim Farley）則是指出，2025年福特的「淨關稅影響」為20億美元。

重機具製造商卡特彼勒，原本估計公司今年全年的關稅成本約26億美元，比去年多出8億美元。若關稅成本可以去除，2026年的每股盈餘和利潤率可望大幅超越預期。

世報陪您半世紀

關稅 川普 退稅

