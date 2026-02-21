我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

國情咨文邀大法官出席？川普：勉強邀請 他們來不來我不在乎

編譯彭馨儀／綜合報導

聯邦最高法院的大法官20日以6票對3票，裁定川普總統在全球實施對等關稅違法，川普立刻回應，並針對最高法院的大法官發動罕見的人身攻擊，最後被記者問到是否會邀請大法官出席下周的國情咨文演說。

川普在記者會痛批，「多數大法官是國家的恥辱，而且非常不愛國，不忠於憲法。」

川普暗示投贊成票的多數大法官「受到外國利益的影響」，而且多數中的3人是民主黨任命的大法官，也是溫和派共和黨人和民主黨人的「笨蛋和走狗」。

川普在白宮召開記者會說，「最高法院關於關稅的裁定令人非常失望，我對某些大法官感到羞愧，他們沒有勇氣做對我們國家有利的事情，我為此感到無比羞恥。」

下周24日的國情咨文演說，川普將與幾名大法官面對面。

川普說他「非常樂意」邀請3名在關稅問題上支持政府的大法官出席。

那麼投贊成票的6名大法官呢？

「他們勉強被邀請出席，」川普說，「說實話，他們來不來我根本不在乎。」

最高法院9名大法官中，6人屬保守派，3人為自由派，因此經常做出有利於川普的裁定。但是20日的裁決有三名保守派大法官和自由派同一陣線。

儘管歷屆總統經常批評最高法院推翻重大政策的裁定，但大法官被以如此嚴厲且帶有人身攻擊的用語對待卻極為罕見。

這次投多數贊成票的2名大法官：戈薩奇(Neil Gorsuch)和巴瑞特(Amy Coney Barrett)，都是由川普第一任期提名任命的，過去在其他案件中也做出不少有利川普的裁定。

如今在川普回答記者提問時，戈薩奇和巴瑞特卻被川普批評成「我認為他們的決定很糟糕，我認為這會讓他們家人蒙羞。」

在批評最高法院的同時，川普點名持反對意見的3名大法官，並大力讚揚，他們分別是，湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)，以及卡瓦諾(Brett Kavanaugh)。

川普特別稱讚也是他任命的大法官卡瓦諾，「我為他感到無比驕傲。」

世報陪您半世紀

大法官 川普 關稅

上一則

援引IEEPA加徵關稅被判違憲 川普還有4條款可用

下一則

AP：最高院關稅裁定 推翻川普核心經濟政策

延伸閱讀

川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責

川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責
川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家
關稅遭擋川普稱多數貿易協議仍有效 再點名台灣「偷晶片」

關稅遭擋川普稱多數貿易協議仍有效 再點名台灣「偷晶片」
最高法院裁定川普關稅違法 紐約州檢察長詹樂霞讚揚

最高法院裁定川普關稅違法 紐約州檢察長詹樂霞讚揚

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
（路透）

裁定總統越權 最高法院封殺川普關稅

2026-02-20 10:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」