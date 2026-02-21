國情咨文邀大法官出席？川普：勉強邀請 他們來不來我不在乎

聯邦最高法院的大法官 20日以6票對3票，裁定川普 總統在全球實施對等關稅 違法，川普立刻回應，並針對最高法院的大法官發動罕見的人身攻擊，最後被記者問到是否會邀請大法官出席下周的國情咨文演說。

川普在記者會痛批，「多數大法官是國家的恥辱，而且非常不愛國，不忠於憲法。」

川普暗示投贊成票的多數大法官「受到外國利益的影響」，而且多數中的3人是民主黨任命的大法官，也是溫和派共和黨人和民主黨人的「笨蛋和走狗」。

川普在白宮召開記者會說，「最高法院關於關稅的裁定令人非常失望，我對某些大法官感到羞愧，他們沒有勇氣做對我們國家有利的事情，我為此感到無比羞恥。」

下周24日的國情咨文演說，川普將與幾名大法官面對面。

川普說他「非常樂意」邀請3名在關稅問題上支持政府的大法官出席。

那麼投贊成票的6名大法官呢？

「他們勉強被邀請出席，」川普說，「說實話，他們來不來我根本不在乎。」

最高法院9名大法官中，6人屬保守派，3人為自由派，因此經常做出有利於川普的裁定。但是20日的裁決有三名保守派大法官和自由派同一陣線。

儘管歷屆總統經常批評最高法院推翻重大政策的裁定，但大法官被以如此嚴厲且帶有人身攻擊的用語對待卻極為罕見。

這次投多數贊成票的2名大法官：戈薩奇(Neil Gorsuch)和巴瑞特(Amy Coney Barrett)，都是由川普第一任期提名任命的，過去在其他案件中也做出不少有利川普的裁定。

如今在川普回答記者提問時，戈薩奇和巴瑞特卻被川普批評成「我認為他們的決定很糟糕，我認為這會讓他們家人蒙羞。」

在批評最高法院的同時，川普點名持反對意見的3名大法官，並大力讚揚，他們分別是，湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)，以及卡瓦諾(Brett Kavanaugh)。

川普特別稱讚也是他任命的大法官卡瓦諾，「我為他感到無比驕傲。」