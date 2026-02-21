川普關稅敗訴／企業迷惘 老闆們急問：關稅怎麼拿回來

我的頻道

編譯中心／綜合報導
來自各國的貨櫃，停在加州洛杉磯港口。最高院推翻川普關稅後，各企業再次陷入觀望狀態，也不知怎麼拿回已經付出去的關稅。(路透)
最高法院20日推翻川普總統的對等關稅措施，恐使全球貿易體系再次陷入混亂，各國政府與企業都忙著釐清如何退還關稅，以及接下來將如何發展。

華爾街日報報導，最高法院判決並未說明這些關稅是否以及如何退還。對美國企業和整體經濟而言，這意味更多的貿易不確定性。

明尼蘇達州嬰幼兒產品銷售商Busy Baby的老闆班尼克(Beth Benike)表示：「我鬆了一口氣，但也有點迷惘。現在怎麼辦？我要怎麼把關稅拿回來？我真的能制定一個可以遵循的商業計畫嗎？」班尼克最近為一批從深圳運來的矽膠餐墊支付關稅，去年以來她繳納的關稅總額接近5萬美元。

川普政府徵收的超過1330億美元關稅已被最高法院推翻。要計算消費者與企業如何取回各自應得的部分，可能既複雜又耗時，而且很可能需要由下級法院來處理。

最高法院以6比3票數，禁止川普援引為國家緊急情況設計的《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)徵收全球性關稅。

多數意見書由首席大法官羅伯茲撰寫，但未處理退稅問題，顯然將其留待下級法院解決。不過，大法官卡瓦諾在反對意見中談到此事，表示這個過程可能會是一場「混亂」，並且「將對美國財政造成重大影響」。

這項判決將全球貿易推入全新且陌生的局面。它可能影響川普以關稅威脅各國的能力，但川普仍可依據其他法律課徵關稅，包括1974年的《貿易法》，該法允許總統透過一定程序，因應不公平貿易行為與國家安全疑慮而徵收關稅。

然而，目前尚不清楚川普若繼續課徵關稅，將如何以及何時實施。許多製造商、零售商、進口商及其他企業再次陷入觀望狀態，彷彿回到去年，當時關稅不確定性使得連基本的商業決策都變得困難。

這項判決也可能促使企業爭相追回去年因IEEPA被徵收的數十億美元關稅。進口商可能必須向美國海關與邊境保護局申請退款，並可能進一步採取法律行動。

喬治城大學教授布許(Marc L. Busch)表示，「這意味大量混亂」。他認為，企業能夠確定且快速拿回資金的方式，是由國會介入並宣布自動退款，否則「這將耗費數年時間」。

關稅 川普 大法官

