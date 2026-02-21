川普關稅敗訴／裁決未含232條款 汽車等4產業未受益

福特汽車芝加哥組裝廠的員工正在工作中；最高院雖裁決川普關稅敗訴，但汽車等產業的關稅未受影響。(路透)

聯邦最高法院大法官20日以6比3票數，裁定川普 總統援引1977年「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)違法。但數小時後，川普宣布對全球商品徵收10%的新關稅 。最高法院的裁決並不涵蓋1962年貿易擴張法(Trade Expansion Act)第232條款(Section 232)所制定的四種行業關稅。

1. 汽車

根據進口汽車零件或整車原產地不同，仍然面臨數十億元的關稅成本。

去年，川普對進口到美國的汽車和零件徵收25%的關稅。此後，美國與英國、日本等國達成協議，將關稅降至10-15%。南韓等國家也達成降低關稅的協議，但目前尚不清楚這些調整是否已經生效。

美國最大汽車製造商通用汽車(GM)預計今年將面臨30億至40億元的關稅成本；福特(Ford Motor)也表示，預計今年淨關稅影響約20億元。

2. 製藥

川普曾多次威脅要對藥品進口徵收200%-250%關稅，但尚未生效。

去年12月，多家公司與川普達成協議，自願降低藥價，換取三年內免徵關稅，前提是要進一步投資美國本土生產。參與協議包括默克(Merck)、必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)、諾華(Novartis)等大型製藥。

3. 家具

去年秋天，沙發、櫥櫃、梳妝台等家具被徵收25%的關稅。

2027年關稅預計提高到50%，加上利率上升和通貨膨脹，小型企業受到衝擊最大，一些大型企業正面臨破產，例如有80年歷史的Value City Furniture母公司American Signature Furniture，已於去年底倒閉。

4. 食品和消費品包裝

根據第232條款，進口美國的鋼鐵和鋁仍須繳關稅。

川普去年將鋁關稅提高至50%。

可口可樂(Coca-Cola)、百事可樂(PepsiCo)、Keurig Dr Pepper(KDP)和雷諾滋(Reynolds)繼續面臨更高製造成本。

不過，食品和消費品包裝有一些關鍵關稅，去年11月川普發布行政命令已取消，包括香蕉、咖啡和香料在內有數百種農產品的關稅。去年9月，川普也取消對巴西 紙漿徵收10%關稅，巴西紙漿是紙巾、尿布和衛生紙的關鍵成分。