我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

川普關稅敗訴／裁決未含232條款 汽車等4產業未受益

編譯彭馨儀／綜合報導
福特汽車芝加哥組裝廠的員工正在工作中；最高院雖裁決川普關稅敗訴，但汽車等產業的關稅未受影響。(路透)
福特汽車芝加哥組裝廠的員工正在工作中；最高院雖裁決川普關稅敗訴，但汽車等產業的關稅未受影響。(路透)

聯邦最高法院大法官20日以6比3票數，裁定川普總統援引1977年「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)違法。但數小時後，川普宣布對全球商品徵收10%的新關稅。最高法院的裁決並不涵蓋1962年貿易擴張法(Trade Expansion Act)第232條款(Section 232)所制定的四種行業關稅。

1. 汽車

根據進口汽車零件或整車原產地不同，仍然面臨數十億元的關稅成本。

去年，川普對進口到美國的汽車和零件徵收25%的關稅。此後，美國與英國、日本等國達成協議，將關稅降至10-15%。南韓等國家也達成降低關稅的協議，但目前尚不清楚這些調整是否已經生效。

美國最大汽車製造商通用汽車(GM)預計今年將面臨30億至40億元的關稅成本；福特(Ford Motor)也表示，預計今年淨關稅影響約20億元。

2. 製藥

川普曾多次威脅要對藥品進口徵收200%-250%關稅，但尚未生效。

去年12月，多家公司與川普達成協議，自願降低藥價，換取三年內免徵關稅，前提是要進一步投資美國本土生產。參與協議包括默克(Merck)、必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)、諾華(Novartis)等大型製藥。

3. 家具

去年秋天，沙發、櫥櫃、梳妝台等家具被徵收25%的關稅。

2027年關稅預計提高到50%，加上利率上升和通貨膨脹，小型企業受到衝擊最大，一些大型企業正面臨破產，例如有80年歷史的Value City Furniture母公司American Signature Furniture，已於去年底倒閉。

4. 食品和消費品包裝

根據第232條款，進口美國的鋼鐵和鋁仍須繳關稅。

川普去年將鋁關稅提高至50%。

可口可樂(Coca-Cola)、百事可樂(PepsiCo)、Keurig Dr Pepper(KDP)和雷諾滋(Reynolds)繼續面臨更高製造成本。

不過，食品和消費品包裝有一些關鍵關稅，去年11月川普發布行政命令已取消，包括香蕉、咖啡和香料在內有數百種農產品的關稅。去年9月，川普也取消對巴西紙漿徵收10%關稅，巴西紙漿是紙巾、尿布和衛生紙的關鍵成分。

世報陪您半世紀

關稅 川普 巴西

上一則

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

下一則

川普關稅敗訴／家庭負擔今年平均可省1200元

延伸閱讀

川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責

川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責
川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家
關稅遭擋川普稱多數貿易協議仍有效 再點名台灣「偷晶片」

關稅遭擋川普稱多數貿易協議仍有效 再點名台灣「偷晶片」
最高法院裁定川普關稅違法 紐約州檢察長詹樂霞讚揚

最高法院裁定川普關稅違法 紐約州檢察長詹樂霞讚揚

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
（路透）

裁定總統越權 最高法院封殺川普關稅

2026-02-20 10:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」