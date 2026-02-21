川普關稅敗訴／家庭負擔今年平均可省1200元

加州消費者正在連鎖超市Safeway購物，最高法院20日裁定川普關稅違法後，家庭負擔每戶可望降至600元，但2000元紅利支票可能就沒了。(歐新社)

聯邦最高法院20日裁定川普 總統對等關稅 違法，經濟學者認為，家庭負擔每戶可望降至600元，但2000元紅利支票可能就沒了，具體影響將取決於川普政府的後續措施。此外，雖企業可能收到退稅，但是消費者因未直接支付關稅，所以不會獲得退款。

耶魯大學 預算實驗室(Yale University Budget Lab)數據顯示，關稅已推高各項商品價格，涵蓋家具、服裝、食品、電子產品和汽車等等。跨境運輸物流公司FlavorCloud執行長拉沙拉德(Rathna Sharad)表示，關稅最終導致商品價格上漲。

稅務基金會(Tax Foundation)曾預估，川普關稅政策將導致全美每戶家庭2025年支出增加1000元，2026年則增加1300元。如今經濟學者表示，消費者成本負擔可能下降。

耶魯預算實驗室政策分析副主任里科(John Ricco)說，最高法院裁決川普敗訴，全美家庭平均成本負擔2026年將大約下降一半到600至800元。對低收入家庭的影響比高收入家庭更大；稅收政策中心(Tax Policy Center)則預估， 2026年平均每個家庭可省下1200元。

川普創歷任總統之先，引用1977年「IEEPA」對貿易夥伴廣徵關稅，將關稅稅率推至二戰以來最高水準。但最高法院大法官以6比3票決裁定，IEEPA並未授權總統課徵關稅。

最高法院做出裁決前，川普政府曾表示，如果最高法院推翻IEEPA關稅，將透過其他途徑徵收新關稅，並達到同樣目的。

里科表示，在最高法院裁決前，全美平均有效關稅稅率為16.9%，創1932年以來新高。預算實驗室數據顯示，如今剔除IEEPA關稅後稅率可降至9.1%，但仍遠高於川普第二任期開始前約2%的水平。

經濟學者稱，川普政府還有其不同法律依據的關稅政策，消費者負擔並未降至零。

至於最高法院裁決是否會影響川普所提利用關稅收入對家庭發放關稅「紅利支票」，則尚不清楚。信評機構穆迪(Moody's)首席經濟學者詹迪(Mark Zandi)表示，消費者不太可能收到這張支票。即便最高法院裁定川普政府勝訴情況也一樣，因為需要經過立法，而國會不會同意。