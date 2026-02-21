川普關稅敗訴／貝森特：還有籌碼 詹樂霞：法治經濟勝利

最高法院20日裁定川普關稅違法，而領頭提告的紐約州檢察總長詹樂霞讚揚此為「法治與我國經濟的關鍵勝利」。(路透)

財政部長貝森特 (Scott Bessent)20日在達拉斯回應關稅 裁決問題，說法與川普 總統一致。他表示在最高法院裁定後，將依據其他法律授權重新調整關稅政策。領頭提告的紐約州檢察總長詹樂霞(Letitia James)則讚揚最高法院的裁定，稱此為「法治與我國經濟的關鍵勝利」。

貝森特說，政府將援引其他法律授權來取代根據「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)開徵的關稅。他說，「我們將引用232條款和301條款的關稅授權，這些授權已在數千起法律訴訟中得到確認。」

貝森特補充說，財政部估算，引用這些其他法律授權「將使2026年的關稅收入幾乎保持不變」。

貝森特在福斯新聞(Fox News)的「威爾．凱恩秀」(The Will Cain Show)上說，最高法院推翻根據用於國家緊急狀態法律徵收的關稅，雖然削弱川普的談判籌碼，「但在某種程度上，最高法院也讓川普的籌碼更加厲害。」他指出，「我們將恢復對這些國家加徵關稅，只是方式會更間接、更複雜一些。」

貝森特表示，他相信所有國家都會遵守過去一年與川普政府達成的貿易協議。

詹樂霞在裁決公布後發表聲明指出，這些「非法關稅」已在全國範圍內造成重大經濟混亂，提高家庭與企業的營運成本。她表示，「最高法院已明確指出，政府無權隨意加徵大規模新稅。這是維護法治與經濟穩定的重要勝利。我將持續為紐約州民眾對抗使生活更加負擔沉重的政策。」

對等關稅為川普第二任期核心經濟政策之一，川普去年4月啟動關稅措施後不久，包含亞利桑納州、康乃狄克州、德拉瓦州等11個州組成的聯盟即告川普政府，指控其透過IEEPA非法加徵大規模新關稅，對勞工與企業造成嚴重經濟衝擊，詹樂霞是提起訴訟的民主黨籍州檢察長聯盟成員之一。

美國國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)一個月後一致裁定，IEEPA並未賦予總統單方面徵收全球性關稅的權力，並將案件送交上訴法院審理。上訴法院於8月駁回川普政府的主張，維持下級法院裁決，但在訴訟持續期間，暫未立即取消關稅措施；最高法院並未對已徵收的關稅如何處理做出解釋，川普也已繞道而行加收關稅，未來全球經貿動向仍難預測。