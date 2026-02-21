最高院判決關稅違法 川普批大法官「丟臉」改課全球10％疊加關稅

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
在大法官判定川普關稅敗訴後，川普總統立即宣布引用不同法規課徵全球10%關稅。（歐新社）
在大法官判定川普關稅敗訴後,川普總統立即宣布引用不同法規課徵全球10%關稅。(歐新社)

憲法賦予國會徵收關稅的權力，但川普總統去年援引1977年「國際緊急經濟權力法」(International Economic Emergency Powers Act,IEEPA)對全球貿易夥伴開徵對等關稅(reciprocal tariffs)，最高法院20日以6票對3票推翻川普關稅政策，裁定川普徵收關稅手段不合法。川普立即宣布，將依其他法規課徵為期150天的10%全球新關稅，白宮表示，即使是已經和美國達成貿易協議的國家，也全部適用，亦即另疊加10%關稅，自24日生效。

美股止跌回升 美元下跌

20日的裁定舉世矚目，裁決出爐後，美國股市小幅上揚，包括某些特別容易受貿易、關稅影響的類股，美元下跌，國債收益率則略有上升。

川普痛批裁決是「對國家的恥辱」，大法官「丟臉到家」(absolutely ashamed)、「對憲法不忠」、根本是「走狗」(lapdogs)。

川普甚至指稱大法官受到外國勢力干預，但未提供證據。他說，大法官的判決是錯誤的，「但沒關係，我們有非常強大的替代方案」。川普將根據1974年的「貿易法」（Trade Act）122條款，從2月24日起開徵10%關稅。在川普之前，從未有總統援引該條款開徵關稅。

川普第一任內完成3名保守派大法官任命，在最高法院獲得一系列勝利。然而，2025年4月2日所謂「解放日」對貿易夥伴推出的關稅政策，下級法院做出對川普不利的裁決，成為川普二度執政主要政策中第一個直接訴諸最高法院定奪的案例。

最高法院大法官20日以6比3判定川普總統引用「國際緊急經濟權力法」課徵關稅不合法...
最高法院大法官20日以6比3判定川普總統引用「國際緊急經濟權力法」課徵關稅不合法。(路透)

川普提名的大法官不挺

首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)撰寫的主要意見書指出，總統片面制定、修改關稅是違憲的，因為徵稅權(taxation power)明確屬於國會。羅伯茲寫道，制憲者(The Framers)並沒有把徵稅權的任何部分授權給行政部門。在大法官的判決裡，也指IEEPA未提及關稅。

獲得川普任命的保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)、巴瑞特(Amy Coney Barrett)均加入羅伯茲的主要意見。

保守派大法官卡瓦諾(Brett M. Kavanaugh)、湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel A. Alito Jr.)則持不同意見。卡瓦諾執筆的不同意見書指出，從法規條文、歷史、判例角度來看，川普關稅措施是合法的。

至於已經繳交數十億關稅的企業能否得到退款，最高法院裁決則未說明。量販連鎖店好市多(Costco)等公司，在下級法院訴訟中紛紛要求退還關稅。

卡瓦諾在不同意見書寫道，企業要求退還關稅，恐將出現混亂，過程頗為複雜。

小企業歡呼「全面勝利」

根據聯邦統計，截至2025年12月為止，財政部從川普援引緊急權力法徵收的進口關稅收到1330億元。

代表小型企業對川普關稅政策提告的律師卡提亞(Neal Katyal)說，最高法院判決是「徹底的全面勝利」，再次肯定最深層的憲法價值以及國稅掌握的徵稅權力。

最高法院裁決對於其他國家與美國簽署的貿易協議將有何影響，目前尚不清楚。

