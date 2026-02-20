關稅遭擋川普稱多數貿易協議仍有效 再點名台灣「偷晶片」

川普總統20日在白宮舉行記者會，回應最高法院駁回多項關稅措施。(歐新社)

最高法院20日推翻總統川普 動用緊急權力徵收的大規模關稅 措施後，川普隨即在白宮召開記者會表示，他仍有「其他替代方案」可推動關稅政策，並宣布將依據與本案所涉法律不同的授權，對全球商品全面加徵10%關稅。他也指出，「很多」已談成的貿易協議 仍將維持有效，並再度點名台灣「偷走」美國晶片產業。

根據Roll Call提供的逐字稿，有記者詢問川普，對於過去曾洽談貿易協議的國家，是否預期對方會要求重新談判；若真如此，他會如何回應；同時也追問，這是否可能削弱美方在談判中的籌碼與主導力。

對此，川普並未直接回應，僅表示將「直接全面實施10%的關稅」，並在接下來約5個月內進行必要調查，以便對其他國家加徵「公平的關稅，或就是關稅」，並稱最終「為美國帶進來的錢，會比過去任何時候都多」。

隨後又有記者追問，先前透過《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）關稅談成的貿易協議，是否仍然有效，還是必須重新談判。川普回應說：「有些還算數，很多仍然有效，但也有一些不會，將會被其他關稅取代。」

根據逐字稿，川普還指出，廠商可以把產品外包到國外生產，讓美國人民失業，甚至把所有人都推上失業名單；但如果要在其他國家生產汽車，就必須支付15%、20%或30%的關稅。他說，那些事情本來就不該發生，美國不會因此失去自己的產業。

他接著表示：「同樣的事情也發生在台灣。台灣進來，他們偷走了我們的晶片產業，長期大量生產晶片，把我們的公司擠下去，英特爾本來會是最大的公司。我在本屆政府一開始就救了英特爾，我是真的救了它。現在，台灣那些公司都在亞利桑那州、德州以及其他地方興建工廠，因為他們不想付關稅。」

