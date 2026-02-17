沒關稅沒投資 川普啟動美日「超大型」協議 首波360億美元對象出爐

美國總統川普（右）2025年10月出訪日本會晤日相高市早苗（左），並共同視察美軍駐橫須賀基地。（路透）

日本 與美國達成貿易協議，承諾對美投資總額5500億美元，首批投資案17日出爐。美國總統川普 在真實社群發文宣布，日方計畫在美國的石油、天然氣與關鍵礦物專案投資360億美元，並強調若沒有「關稅 」，這些大型專案不可能成形。

川普在貼文中表示，美國與日本的「超大型」貿易協議已正式啟動，日本已開始推動承諾的對美首批投資計畫，並宣布三項重點專案分別落在德州的石油與天然氣領域、俄亥俄州的發電設施，以及喬治亞州的關鍵礦物產業。

他寫道：「這三項專案的規模如此龐大，若沒有一個非常關鍵的字『關稅』，根本不可能做到。我曾三度勝出的俄亥俄州，天然氣發電廠將成為史上規模最大的電廠，位於『美洲灣』的液化天然氣設施將推動出口，並進一步強化我們國家的能源主導地位，關鍵礦物設施則將終結我們對外國來源的愚蠢依賴。」

川普最後表示：「美國正在重新建設，重新生產，也正在重新勝利。這對美國與日本而言，都是一個非常令人振奮、且具有歷史意義的時刻。」

彭博資訊報導，商務部長盧特尼克在聲明中指出，第二項專案為位於墨西哥灣的深水原油出口設施，與川普在真實社群貼文中所稱的液化天然氣設施說法出現落差。不過，這項姍姍來遲的公告，標誌著川普於2025年宣布與日本達成的貿易與經濟協議向前邁出一步，也發生在日本首相高市早苗預定於數周後赴華府與川普會晤之前。川普與高市預計3月19日於華府舉行會談，協議的落實執行情況料將成為重要議程之一。

依美日兩國協議，一旦專案拍板，日本須在45個工作天內完成資金到位。若日本選擇不為某項專案出資，美方可依協議追回部分收益或重新加徵關稅，恐導致日本出口至美國的關稅大幅上調。川普近來也抱怨與南韓達成的類似協議推動進度緩慢，並再度威脅調高關稅，凸顯投資承諾與關稅調整之間的高度連動關係。