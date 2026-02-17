關稅、工資調漲、巨額健保…從牛仔褲到調味料再度喊漲

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
今年以來因為關稅、健保費提高，使許多民生物品也跟著漲價。圖為一位華埠雜貨站老闆娘說明關稅的影響。（路透）
川普總統去年向各國加徵關稅後，企業紛紛提高價格，直到秋季開始到年末假期暫緩漲價，有時還提供折扣來吸引消費者。然而這段短暫的喘息已經結束，許多公司通常會在新年伊始再度漲價，從牛仔服飾品牌Levi's(Levi Strauss)到調味料大廠商味好美(McCormick)等公司均表示，他們將在今年年初提高價格。

華爾街日報報導，哈佛商學院教授卡瓦洛(Alberto Cavallo)追蹤美國主要零售商的每日線上價格，數據顯示自去年11月底下跌到2月10日以來，最實惠的進口商品價格又開始上漲，上揚2.3%。卡瓦洛表示零售價格從去年10月開始下降，黑色星期五之前降幅最大，但隨後它們又開始上漲，特別是一過了聖誕節之後。

Levi's上個月提高了多款產品的價格以應對關稅，這個月又進一步漲價。現在價格較高的商品包括超高腰直筒及踝丹寧牛仔褲，價格上漲10元達到108元；原創版型男士牛仔褲，漲5元至為84.50元。戶外運動品牌哥倫比亞(Columbia Sportswear)表示，去年基本上避免秋冬商品漲價，現在春季與秋季商品平均要漲高個位數百分比。

味好美稱，關稅支出去年增加了7000萬元的總成本，今年還將增加5000萬元的額外成本。該公司去年9月提高了部分商品的價格，以因應關稅、核心商品價格上漲、包裝成本增加，本月部分商品也將進一步漲價。

企業漲價恐疏遠消費者，進而損害銷售，有的公司即使想漲也不得不停手。五金公司史丹利百得(Stanley Black & Decker)去年因關稅影響，平均漲價百分比接近兩位數，導致其在美國的銷售額下降，尤其是低價商品。財務長哈利南(Patrick Hallinan)在本月初的財報電話會議上告訴分析師，該公司目前正在考慮選擇性折扣。

大部分公司將漲價歸咎於關稅，有些公司尤其是小型企業，則說工資調漲、巨額健保成本無法吸收、無法與供應商分擔也是原因。Vistage Worldwide在12月調查600位小企業主，超過一半表示計畫未來三個月內漲價。

年初以來不少民生物資價格紛紛漲價，民眾生活負擔更加沉重。（美聯社）
關稅 華爾街 聖誕節

