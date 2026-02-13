川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

川普打算對鋼鋁關稅網開一面，可見關稅正如經濟學家所指是由美國消費者埋單，而非川普所稱由外國公司承擔。（路透）

英國金融時報報導，美國總統川普 準備要取消部分鋼鋁製品關稅 了，因應11月期中選舉 在即，民眾不滿生活成本變高，導致美國總統川普支持率下滑。

川普去年夏天對進口鋼鋁課徵高達 50% 的關稅，隨後並將關稅擴大至各類金屬製品，包括洗衣機和烤箱。

不過，金融時報引述三位知情人士報導，川普政府目前正重新評估受關稅影響的產品清單，並計畫豁免部分項目、停止擴大清單，改為針對特定的產品鎖定啟動國安調查。

消息人士透露，商務部和美國貿易代表署的官員認為，這些關稅調高了烘焙鋁盤和食品飲料罐等商品的價格，讓消費者蒙受漲價之苦。

皮尤研究中心（Pew Research Center）本月公布的民調顯示，超過70%的美國成年人認為經濟狀況普通或糟糕。約 52% 的美國人認為川普的經濟政策導致情況惡化。

為了平抑美國消費大眾所面臨的雜貨物價通膨，川普政府先前已針對大眾化食品提供關稅豁免。此外，在中國採取關稅反制後，川普政府也已和北京達成貿易戰休兵。

川普第二任期一開始便實施了鋼鋁關稅，如今打算網開一面，可見關稅正如經濟學家所指是由美國消費者埋單，而非川普所稱由外國公司承擔。

目前為止，川普政府大致允許美國企業透過所謂的「納入程序」（inclusion process），遊說政府對競爭對手生產的海外鋼鋁製品課徵關稅。

不過，這機制導致家庭用品因其金屬成分而被課徵高達 50%的關稅。知情人士向金融時報透露，官員認為這套關稅制度「執行起來太麻煩」，有必要予以簡化。

若美國放寬鋼鋁製品關稅，包括英國、墨西哥、加拿大及歐盟成員國在內的國家可望從中受益。