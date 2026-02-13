我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

美軍第二艘航艦開赴中東 川普稱美伊談判約一個月見真章

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

編譯劉忠勇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普打算對鋼鋁關稅網開一面，可見關稅正如經濟學家所指是由美國消費者埋單，而非川普所稱由外國公司承擔。（路透）
川普打算對鋼鋁關稅網開一面，可見關稅正如經濟學家所指是由美國消費者埋單，而非川普所稱由外國公司承擔。（路透）

英國金融時報報導，美國總統川普準備要取消部分鋼鋁製品關稅了，因應11月期中選舉在即，民眾不滿生活成本變高，導致美國總統川普支持率下滑。

川普去年夏天對進口鋼鋁課徵高達 50% 的關稅，隨後並將關稅擴大至各類金屬製品，包括洗衣機和烤箱。

不過，金融時報引述三位知情人士報導，川普政府目前正重新評估受關稅影響的產品清單，並計畫豁免部分項目、停止擴大清單，改為針對特定的產品鎖定啟動國安調查。

消息人士透露，商務部和美國貿易代表署的官員認為，這些關稅調高了烘焙鋁盤和食品飲料罐等商品的價格，讓消費者蒙受漲價之苦。

皮尤研究中心（Pew Research Center）本月公布的民調顯示，超過70%的美國成年人認為經濟狀況普通或糟糕。約 52% 的美國人認為川普的經濟政策導致情況惡化。

為了平抑美國消費大眾所面臨的雜貨物價通膨，川普政府先前已針對大眾化食品提供關稅豁免。此外，在中國採取關稅反制後，川普政府也已和北京達成貿易戰休兵。

川普第二任期一開始便實施了鋼鋁關稅，如今打算網開一面，可見關稅正如經濟學家所指是由美國消費者埋單，而非川普所稱由外國公司承擔。

目前為止，川普政府大致允許美國企業透過所謂的「納入程序」（inclusion process），遊說政府對競爭對手生產的海外鋼鋁製品課徵關稅。

不過，這機制導致家庭用品因其金屬成分而被課徵高達 50%的關稅。知情人士向金融時報透露，官員認為這套關稅制度「執行起來太麻煩」，有必要予以簡化。

若美國放寬鋼鋁製品關稅，包括英國、墨西哥、加拿大及歐盟成員國在內的國家可望從中受益。

世界日報 陪您半世紀

關稅 川普 期中選舉

上一則

美軍第二艘航艦開赴中東 川普稱美伊談判約一個月見真章

延伸閱讀

美軍第二艘航艦開赴中東 川普稱美伊談判約一個月見真章

美軍第二艘航艦開赴中東 川普稱美伊談判約一個月見真章
鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅
霍曼：川普同意結束明州移民掃蕩 但執法不會結束

霍曼：川普同意結束明州移民掃蕩 但執法不會結束
川普政府廢除溫室氣體「危害認定」、取消車輛排廢標準

川普政府廢除溫室氣體「危害認定」、取消車輛排廢標準

熱門新聞

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因