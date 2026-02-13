美台簽署協定 對台15%關稅 美小客車輸台零關稅

美國與台灣12日在華府簽訂貿易協定，敲定15%關稅及美規小客車零關稅。照片左起：美國商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾、美國在台協會執行理事藍鶯、駐美代表俞大㵢、台灣行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮。（圖／行政院提供）

美台簽署對等貿易協定（ART），美國對台徵收關稅 稅率確定為不疊加的15%，台灣在五年內對美採購848億元。至於備受關注的美規小客車進口到台灣，將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，確保軍工韌性。

台對美採購5年848億 逾2000台製品豁免對等關稅

路透與法新社12日報導，美國與台灣12日已簽署最終版對等貿易協議 ，美方確認對自台進口產品課徵15%關稅；台灣則承諾依既定時程，逐步調降或取消幾乎所有美國商品的進口關稅。

美台雙方今年1月曾提及台灣承諾企業對美自主投資2500億，政府擔保融資2500億，12日則未提及，彭博資訊報導，這部分並不明確。

賴清德 總統表示，台美協議確立台灣在美國對等關稅及232條款關稅上的優惠待遇，還爭取到超過2000項輸美產品豁免對等關稅。如果納入豁免項目，輸美平均關稅將降至12.33%。

美台貿易協定仍須送交台灣立法院審查。美國貿易代表署（USTR）指出，鑑於台灣承諾採取「實質步驟，以推動更強化且更具對等性的貿易關係」，華府已同意調降對台商品關稅。

根據USTR公布的事實清單，台灣將在2025年至2029年間大幅擴大對美採購規模，項目涵蓋能源、航空與基礎建設等領域，包括價值444億美元的液化天然氣與原油、152億美元的民用飛機與引擎，以及252億美元的電網設備與發電機、海事設備與鋼鐵製造設備。

同時，台灣也將立即取消對多項農產品進口課徵、最高達26%的關稅，涵蓋牛肉、乳製品、玉米等品項；並承諾調降多數關稅壁壘，為美國工業與農產品出口提供更具優惠性的市場進入條件。

這份最終協議是在美台今年1月達成的初步貿易協議基礎上，進一步補充技術性條文與具體細節。當時，美方已將包括台灣具指標性的半導體產業在內的台灣商品關稅，從川普最初拍板的20%下調至15%，使台灣在對美出口的關稅待遇上，與南韓、日本等主要亞洲出口競爭對手站上同一水準。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在聲明中表示，這項協議將消除美國出口至台灣所面臨的關稅與非關稅障礙，並為美國農民、畜牧業者、漁民、勞工與製造業者帶來更多出口機會。他補充指出，該協議建立在美台長期經貿關係的基礎之上，並將大幅強化供應鏈韌性，特別是在高科技產業領域。

台灣行政院指出，由副院長鄭麗君率領的談判團隊，在美東時間2月12日於美方達成共識，共同見證駐美國台北經濟文化代表處代表俞大㵢（TECRO）、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯完成簽署。

另針對美規車數量限制，行政院提到，符合美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS）的美規車，將取消進口數量限制，但台灣仍會確保美規車合規進口，保障消費者權益，未來美規車輛進口，仍須由美國原廠提供符合美國FMVSS標準的文件，向台灣交通部申請安全審驗合格證書，以及向經濟部、環境部申請耗能、汙染、噪音等3張合格證明文件，經台灣審驗機構查驗核發合格證明後，才能上市銷售。

行政院說，台灣將建立美規車後市場稽核監督管理體系，針對車輛安全法規符合性及檢測認證對接等事項，須於協定生效6個月內完成。