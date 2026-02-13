我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

美台簽署協定 對台15%關稅 美小客車輸台零關稅

記者黃婉婷、編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國與台灣12日在華府簽訂貿易協定，敲定15%關稅及美規小客車零關稅。照片左起：美國商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾、美國在台協會執行理事藍鶯、駐美代表俞大㵢、台灣行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮。（圖／行政院提供）
美國與台灣12日在華府簽訂貿易協定，敲定15%關稅及美規小客車零關稅。照片左起：美國商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾、美國在台協會執行理事藍鶯、駐美代表俞大㵢、台灣行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮。（圖／行政院提供）

美台簽署對等貿易協定（ART），美國對台徵收關稅稅率確定為不疊加的15%，台灣在五年內對美採購848億元。至於備受關注的美規小客車進口到台灣，將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，確保軍工韌性。

台對美採購5年848億 逾2000台製品豁免對等關稅

路透與法新社12日報導，美國與台灣12日已簽署最終版對等貿易協議，美方確認對自台進口產品課徵15%關稅；台灣則承諾依既定時程，逐步調降或取消幾乎所有美國商品的進口關稅。

美台雙方今年1月曾提及台灣承諾企業對美自主投資2500億，政府擔保融資2500億，12日則未提及，彭博資訊報導，這部分並不明確。

賴清德總統表示，台美協議確立台灣在美國對等關稅及232條款關稅上的優惠待遇，還爭取到超過2000項輸美產品豁免對等關稅。如果納入豁免項目，輸美平均關稅將降至12.33%。

美台貿易協定仍須送交台灣立法院審查。美國貿易代表署（USTR）指出，鑑於台灣承諾採取「實質步驟，以推動更強化且更具對等性的貿易關係」，華府已同意調降對台商品關稅。

根據USTR公布的事實清單，台灣將在2025年至2029年間大幅擴大對美採購規模，項目涵蓋能源、航空與基礎建設等領域，包括價值444億美元的液化天然氣與原油、152億美元的民用飛機與引擎，以及252億美元的電網設備與發電機、海事設備與鋼鐵製造設備。

同時，台灣也將立即取消對多項農產品進口課徵、最高達26%的關稅，涵蓋牛肉、乳製品、玉米等品項；並承諾調降多數關稅壁壘，為美國工業與農產品出口提供更具優惠性的市場進入條件。

這份最終協議是在美台今年1月達成的初步貿易協議基礎上，進一步補充技術性條文與具體細節。當時，美方已將包括台灣具指標性的半導體產業在內的台灣商品關稅，從川普最初拍板的20%下調至15%，使台灣在對美出口的關稅待遇上，與南韓、日本等主要亞洲出口競爭對手站上同一水準。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在聲明中表示，這項協議將消除美國出口至台灣所面臨的關稅與非關稅障礙，並為美國農民、畜牧業者、漁民、勞工與製造業者帶來更多出口機會。他補充指出，該協議建立在美台長期經貿關係的基礎之上，並將大幅強化供應鏈韌性，特別是在高科技產業領域。

台灣行政院指出，由副院長鄭麗君率領的談判團隊，在美東時間2月12日於美方達成共識，共同見證駐美國台北經濟文化代表處代表俞大㵢（TECRO）、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯完成簽署。

另針對美規車數量限制，行政院提到，符合美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS）的美規車，將取消進口數量限制，但台灣仍會確保美規車合規進口，保障消費者權益，未來美規車輛進口，仍須由美國原廠提供符合美國FMVSS標準的文件，向台灣交通部申請安全審驗合格證書，以及向經濟部、環境部申請耗能、汙染、噪音等3張合格證明文件，經台灣審驗機構查驗核發合格證明後，才能上市銷售。

行政院說，台灣將建立美規車後市場稽核監督管理體系，針對車輛安全法規符合性及檢測認證對接等事項，須於協定生效6個月內完成。

世界日報 陪您半世紀

關稅 貿易協議 賴清德

上一則

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

延伸閱讀

台美簽貿易協議 鄭麗君承認曾遭美方以提高關稅施壓

台美簽貿易協議 鄭麗君承認曾遭美方以提高關稅施壓
賴清德稱台美貿易協定為台打通任督二脈 卓榮泰：盼國會支持

賴清德稱台美貿易協定為台打通任督二脈 卓榮泰：盼國會支持
川普稱關稅負擔由外國「吞下」 民間報告打臉：90%落在美企、民眾

川普稱關稅負擔由外國「吞下」 民間報告打臉：90%落在美企、民眾
美台簽署對等貿易協定 美規小客車零關稅、取消進口數量限制

美台簽署對等貿易協定 美規小客車零關稅、取消進口數量限制

熱門新聞

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因