共和黨6人倒戈… 眾院推翻對加國加徵關稅 具象徵意義

由共和黨掌握的國會眾院，11日通過取消對加拿大徵稅案，其中有六名共和黨議員倒戈，該案最終會被川普總統否決，但眾院極罕見公開挑戰川普。（路透）

民主黨紐約州聯邦眾議員米克斯(Gregory Meeks)發起推翻川普 總統對加拿大開徵關稅 的提案，10日程序表決時獲得三名共和黨 眾議員倒戈支持，11日交付全院表決，結果又獲六名共和黨人支持該案，最終以219票對211票通過。CNBC新聞頻道分析，這是眾院在關稅問題上對川普釋放強烈訊號，但任何反對關稅的立法最終還是會送到總統辦公桌，而川普有權否決。

眾院通過的法案，再送參院審議。即使參院通過，預計送進白宮仍會被川普總統否決。不過，共和黨人對川普的政治議程倒戈，仍釋放出一定程度的政治訊息。

報導指出，反對加拿大關稅的提案交付表決且通過，除了展現眾議院對川普經濟政策的不滿，還可能對眾院議長強生(Mike Johnson)帶來打擊。提案表決等於逼迫共和黨眾議員在兩難之間做出抉擇：對川普表達忠誠或者廢除共和黨內部並不認同的經濟政策。

三名共和黨國會議員肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)、加州聯邦眾議員凱利(Kevin Kiley)、內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)10日在表決時與民主黨站在同一陣線，否決旨在阻止眾院在7月31日前對川普關稅進行表決的議事規則。

11日最後表決時，除了前述三名共和黨人支持法案外，還有科州的赫德（Jeff Hurd）、華盛頓州的紐豪斯（Dan Newhouse）和賓州的費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）也投下贊成票。唯一投下反對票的民主黨人，是緬因州的 高登（Jared Golden）。

然而，終止加拿大關稅的提案，到頭來可能只具有象徵性的效果。即使米克斯提議在眾院表決過關，在參議院也表決通過，最後還是可能遭到川普否決。

強生11日上午接受福斯商業新聞網訪問時說，提案進入表決是「重大錯誤」。他說：「我不認為總統正與世界各國談判『美國優先』的貿易協議過程中，我們還要設法限縮總統權力。」

美聯社報導分析，這是眾議院第一次挑戰具有指標意義的川普政策。川普相信關稅的力量能逼迫貿易夥伴回到談判桌，但國會議員則面臨家鄉選區的壓力，例如受到貿易戰拖累的企業，還有為生計與高物價煩惱的選民。

投票表決的關鍵時刻凸顯眾院對川普施政方向感到不安，特別是期中選舉即將來臨之際。另一方面，各界也高度關切最高法院對關稅案的裁決。