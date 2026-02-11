我的頻道

一洲焦點／艾案天下大亂？美就業報告、國會護台

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

編譯周辰陽／即時報導
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

眾院11日通過決議，否決川普總統對加拿大祭出的關稅措施，重挫共和黨籍眾院議長強生，也成為共和黨罕見公開反對川普招牌經濟政策的一例。

CNBC報導，這項決議案由民主黨籍眾院外交委員會副主席米克斯（Gregory Meeks）提出。前一天已有3位共和黨籍眾議員在程序表決時「造反」，使民主黨得以推進相關程序；最終表決以219票對211票過關，數名共和黨議員倒戈支持，另有一名民主黨眾議員投下反對票。

川普在表決期間警告共和黨人，若推翻他的關稅政策將付出代價。他在「真實社群」發文表示，任何在眾院或參院投票反對關稅的共和黨人，「都將在選舉時承受嚴重後果，包括黨內初選！」並強調關稅為美國帶來經濟安全與國家安全，沒有任何共和黨人應該為「摧毀這項特權」負責。

決議案通過時，議場內的民主黨眾議員爆出歡呼聲。這場表決迫使共和黨籍眾議員在對川普的忠誠與否決黨內不少人不滿的經濟政策之間作出抉擇；但對部分共和黨人而言，承擔風險仍然值得，尤其是來自搖擺選區、當地選民對關稅深感不滿的議員。

儘管如此，這項行動很可能僅具象徵意義。即便決議案在參院也過關，川普仍可能行使否決權。眾院議長強生當天上午接受福斯財經新聞訪問時表示：「這就是在極其微弱多數下的政治現實。」他並直言：「我認為這是一個重大錯誤。我不認為我們應該在總統正與世界各國協商『美國優先』貿易協議之際，走上試圖限制總統權力的道路。」

川普還在另一則貼文寫道：「加拿大多年來在貿易上占我們美國的便宜。他們是全世界最難打交道的國家之一，尤其是在我們北方邊境相關問題上。關稅讓我們輕鬆就能贏，共和黨人必須讓這種局面維持下去！」

