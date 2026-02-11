經濟學人：這2國從川普手上拗到最佳協議 台灣2500億投資恐難兌現

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普1月21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會並發表演講。（美聯社）
美國總統川普1月21日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會並發表演講。（美聯社）

經濟學人10日以「誰從川普手上爭到最佳貿易協議」為題指出，歐盟、日本、南韓與台灣因掌握關鍵領域供應鏈，對美國更具談判籌碼，在協議中讓步較少；反觀柬埔寨與馬來西亞因經濟體規模有限，且缺乏可信的替代市場，為換取關稅減免被迫付出更高代價。而最大贏家莫過於英國和阿根廷，既獲得最大進入美國市場的機會，又付出最少代價。

川普政府去年4月祭出大規模對等關稅至今，已與包括柬埔寨、馬來西亞和阿根廷等，敲定5項最終貿易協議；另與歐盟、印度等夥伴達成較寬鬆的框架協議。經濟學人指出，這些文件多半篇幅不足8頁，內容缺乏具體承諾，往往只列出「打算討論」的事項；且迄今沒有任何一份獲國會批准，也缺乏具約束力的執行機制或明確的爭端解決程序。

儘管如此，這些協議仍為進入美國市場立下新門檻，那眾多國家中，究竟誰占了上風？

經濟學人指出，歐盟、日本、南韓與台灣等讓步較少，因掌握從工業供應鏈到先進半導體晶片等關鍵領域，最終稅率談到15%，並在汽車、藥品與半導體上爭取到實質減免。作為交換，日韓和歐盟同意取消許多工業與農業關稅，並降低對美車的非關稅壁壘。

這些國家也開出引人注目的承諾，例如歐盟承諾購買7500億美元的美國能源。報導也提到，台灣承諾在美國投資2500億美元，「但這些承諾不太可能兌現」。

印度在對美依賴有限的情況下則談到一份中等程度的協議，針對特定領域對美放寬市場，而非全面讓步。印度爭取到18%關稅，並在學名藥、飛機與汽車零件上獲附條件豁免；作為交換，印度將擴大開放美國工業品及部分敏感農產品，如基改玉米製品，進入市場；川普也稱，印度同意停購俄羅斯原油。

經濟學人點名，英國和阿根廷在對美貿易中最占上風。兩國關稅稅率都被封頂在10%，且有大量例外條款，例如可大量對美出口免關稅牛肉；英國車商每年可在10%稅率下出口10萬輛汽車，並換取汽車零件與鋼鐵關稅下調。作為交換，雙方各自擴大美企市場准入，但刻意避開他國面臨的全面性承諾。

反觀柬埔寨與馬來西亞則付出最大代價。兩國去年10月匆促敲定協議，換得19%互惠關稅與部分豁免，卻被迫做出近乎全面讓步：取消對美關稅、放寬檢疫；馬來西亞更得配合美方對中國等「非市場」國家的出口管制，簽數位貿易協議前須先諮詢川普，且美方可因不滿馬國另簽協議而終止本約。馬國政界與現任貿易部長皆批評條款不公平。

經濟學人提到，對於把貿易視為零和賽局、以逆差為敗與順差為勝的人而言，川普顯然是贏家。為美國爭取到更大市場准入、排除非關稅障礙與龐大投資承諾，多數協議還納入對中出口管制合作、限制數位服務稅，並擴張美國監管影響力至海外。

但是重商主義那套「出口好、進口壞」並非衡量輸贏的好方法。美國加關稅傷消費者、削弱競爭；反而是夥伴被迫開放，如印尼放寬鎳出口、印度鬆綁農產、歐盟降關稅與非關稅壁壘，這些改變的影響可能比協議更長久，最後讓步最多的或許獲益最多。

