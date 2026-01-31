揚言祭出50%…川普關稅大刀 砍向加拿大製客機

由於加拿大撤銷對美國灣流公司的飛機認證，川普也威脅要撤銷加拿大龐巴迪公司的飛機認證。圖為龐巴迪公司在加拿大的裝配廠。(路透)

川普 總統29日再發出新一輪關稅 威脅，他在自家社群平台Truth Social上發文說，龐巴迪(Bombardier)噴射機和其他加拿大 製造的飛機將失去美國認證，並揚言對這些飛機祭出50%關稅，直到美國製的灣流(Gulfstream)飛機在加拿大獲得認證為止。

川普在其社交媒體平臺Truth Social上發文，指責加拿大阻撓美國灣流旗下系列客機的認證。川普寫道：由於加拿大錯誤、不合法且頑固地拒絕為灣流500、600、700和800型這些史上最偉大及先進的飛機之一提供認證，我們特此取消其龐巴迪環球快車(Global Express)及所有加拿大製飛機的認證，直到偉大的美國公司灣流獲得全面認證為止。

他指加拿大基本上是通過認證程序來禁止灣流產品在加銷售。如果情況不獲糾正，他將對所有銷往美國的加拿大飛機徵收50%關稅。

這是自川普去年上任以來，美國與加拿大長期爭端最新發展。稍早有報導說加拿大亞伯達省(Alberta)分離主義人士曾與美國官員會面，加拿大總理卡尼(Mark Carney)隨後表示他預期川普會「尊重加拿大主權」。

據彭博(Bloomberg)報導，龐巴迪全球5200架機隊中，一半以上在美國運行，該公司約三分二銷售額來自美國，而來自加拿大的銷售額僅占約3%。

白宮官員表示，川普並非建議取消目前正在運行的加製飛機認證。

總部位於加拿大的龐巴迪與美國的灣流，是商務機市場的競爭對手。川普提及的龐巴迪環球(Global)系列，正從灣流的最新機型中爭奪市場份額。

儘管龐巴迪每年的飛機產量經常超過灣流，但自2012年以來，其盈利能力一直未能超越對手。

龐巴迪周四晚間表示，已注意到川普的言論，並正就此與加拿大政府保持聯繫。

龐巴迪在聲明中表示：該公司飛機、設施和技術人員均符合美國聯邦航空管理局標準，公司還強調正在擴張美國業務。