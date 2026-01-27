我的頻道

川普關稅常打自家人 WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

美國防部前官員：中共軍委少了張又俠 誤判風險將升高

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月底在釜山舉行雙邊會談。（路透）
華爾街日報26日報導，美國總統川普動輒揮舞關稅大刀，歐洲、加拿大到南韓等傳統貿易盟友首當其衝，被迫陷入「網內互打」。在凡事講交易的白宮步步緊逼下，各國開始分散風險，重新盤算與全球第二大經濟體中國拉近距離；但北京對俄羅斯的支持及對台灣施壓，仍可能成為盟友評估「傾向中國、取代美國」時的重大障礙。

川普近來對盟友連番放話：以格陵蘭議題為由，揚言對歐洲8國加徵10%關稅；因加拿大與中國關係回暖，威脅對加國商品課徵100%；如今又施壓南韓國會儘速通過美韓協議，否則重啟對韓25%關稅。

報導指出，多國盟友對美方反覆無常倍感受傷，正尋找替代市場、試探修補對中關係。英國首相施凱爾27日稍晚將啟程訪中，這將是2018年以來英國首相首次訪問中國；南韓總統李在明近日也表示，希望「全面恢復」與中國的關係。

歐盟態度相對謹慎，近日透露願意對中國電動車設定最低成交價，取代加徵關稅。芬蘭總理27日在北京與中國國家主席習近平會面，德國總理可望2月訪中。

報導稱，鮮少人預期中國–西方關係重回習近平2012年上台前的樂觀氛圍；各國更可能採取細膩的避險操作，避免與北京的關係進一步惡化，並寄望中國開放國內市場、增加進口外國商品，且持續在西方投資。

德國智庫「墨卡托中國研究中心」（Mercator Institute for China Studies）總裁胡謐空（Mikko Huotari）指出，面對更難以預測的美國時，「中國之於各國並非變得更具吸引力，而是更不可或缺」。

這與川普第一任期形成鮮明對比。當時在美國敦促下，西方多國因憂心經濟間諜、智慧財產權遭竊，以及超低價中國商品湧入掏空工業核心地帶，而將對中關係凍結至近乎停擺。

同時，北京在烏克蘭戰爭中對俄羅斯提供支持，以及對台灣施壓，仍是美國盟友拉近對中關係的重大障礙。

此外，西方盟友對美國的經濟曝險程度過高，難以由中國取代。依歐盟數據，歐盟2024年對美國出口約6300億美元商品，約占總出口的五分之一；對中國出口不到其一半，約2500億美元。

歐盟的貿易多元化多聚焦與一系列中等強權達成協議，降低對美中兩大經濟體的依賴；也有人憂心，川普計畫在4月與習近平會面，可能促成不利盟友、甚至削弱既有協議的交易。

布魯金斯學會研究員陳凱欣（Kyle Chan）認為，美中關係愈來愈受川普與習近平的關係主導，而非與盟友協調一致。他說：「在對中貿易與安全議題上，各國已不再有一套明確、協調一致的共同戰略來應對共同挑戰。」

