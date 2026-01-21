我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過去1世紀以來首見 傳加拿大兵推美國入侵

貝森特再點名高階晶片集中台灣風險 半導體回美國避「經濟末日」

李在明：不擔心半導體關稅 但南韓不劣於台灣 「意味可能一樣不利」

編譯陳律安／綜合外電
南韓總統李在明說，由於南韓談成的關稅條件為不劣於台灣，希望台灣能站穩立場。（美聯社）
南韓總統李在明說，由於南韓談成的關稅條件為不劣於台灣，希望台灣能站穩立場。（美聯社）

南韓總統李在明21日在青瓦台記者會上表示，如果華府調高半導體關稅，半導體價格將隨之上漲，但他對此不會太過擔心，認為這僅是不穩定局面中，其中一項變數。

他說，南韓與台灣在全球半導體市場的占有率為80–90%，如果關稅調高100%，則半導體價格將上漲100%。

李在明指出，為了因應這種局面，南韓也提前談成了不劣於台灣的關稅待遇，但他也說，「這也意味著可能與台灣一樣不利，所以希望台灣能堅持下去」。

受惠於人工智慧（AI）投資帶動的強勁需求，南韓2025年半導體出貨額年增22%至1,734億美元，出口總額年增3.8%，攀抵創紀錄的7,094億美元。對美國的晶片出口占半導體出口額8%，而中國仍是最大的半導體市場，其次為台灣與越南。

在談及韓元走貶時，李在明指出，南韓當局預期，匯率可望在一、兩個月內回升至兌1美元約1,400韓元的水準。他警告，僅靠國內政策不足以穩定外匯市場，因為韓元走勢某種程度與日圓疲弱有關。

他並表示，韓股去年大漲76%，表現稱冠全球，但目前仍被低估。

南韓 李在明 關稅

上一則

川普飛達沃斯晚3小時到 貝森特呼籲各方「深呼吸」

下一則

格陵蘭之爭升溫 川普不排除動武 歐洲「紅線」浮現

延伸閱讀

高市同台打鼓 李在明訪日「浪漫圓夢」 網友以為是AI生成

高市同台打鼓 李在明訪日「浪漫圓夢」 網友以為是AI生成
訪日本會高市 李在明不介入中日僵局 日相完全未提中國

訪日本會高市 李在明不介入中日僵局 日相完全未提中國
高市早苗李在明同台尬鼓 李在明嗨喊「浪漫圓夢」

高市早苗李在明同台尬鼓 李在明嗨喊「浪漫圓夢」
日中緊張升高下考驗 奈良行檢驗李在明「外交平衡術」

日中緊張升高下考驗 奈良行檢驗李在明「外交平衡術」

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
川普總統。(路透)

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

2026-01-15 08:50

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩