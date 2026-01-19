我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資談判再度破裂 紐約市護士繼續大罷工

小長假遇連日降雪 曼哈頓華埠街頭人潮不減 店家受影響程度不一

川普因格陵蘭揚言對歐洲八國加徵關稅 但對歐盟個別懲罰辦得到嗎？

編譯劉忠勇／綜合外電

專家警告，若美國總統川普落實對歐洲八國課徵關稅的威脅，對美出口的歐洲企業恐將面臨嚴重的行政作業難題。

川普有意取得居於戰略意義重大的格陵蘭。丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭、挪威及英國為此派員參加在格陵蘭的軍演，川普則揚言要這八國加徵 10% 關稅，6 月 1 日進一步調高至 25%。

專家指出，儘管其中六國是集體達成貿易協議的歐盟成員，但技術上來說，美國對個別國家的出口商加徵關稅並無障礙。

顧問公司 Flint Global 貿易主管 Sam Lowe 告訴英國金融時報，美國鎖定歐盟個別成員國加徵關稅是有先例，例如纏鬥多年、波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）補貼爭議相關的關稅即是一例。

這場爭端歷經17年直到 2021 年，當年和空中巴士生產利益相關的歐盟國家，包括法國、西班牙、英國及德國，在乳酪、威士忌或小柑橘等攸關經濟要害的特定產品，皆曾遭課徵關稅。

他說：「要對部分成員國加徵全面性關稅，執行上雖有難度，但並非不可能。另外也能透過鎖定僅在一、兩個成員國生產的特定產品，達到區別對待個別國家的目的。」

理論上，川普最新的威脅可能會在現有關稅之上，對這七個歐洲國家及英國目前的 10% 稅率，再加徵 10% 的關稅。

原產國將是評估進口商須繳納何種關稅的關鍵因素。但貿易專家指出，歐盟供應鏈高度整合，零組件在多國工廠間跨國流轉，這會讓判定產品原產國變得極其複雜。

Lowe說，「大多數企業不會存心違法。因此，報關責任就落在出口業者和美國進口商身上。美方的態度很明確：請如實申報，一旦查獲產地申報不實，就等著挨罰。」

蘇塞克斯大學包容性貿易政策中心（CITP）主任 Michael Gasiorek 認為，假使這些關稅真的落實，歐盟將集體對美國展開報復。

英國去年已和川普達成協議，針對多數對美出口貨品課徵 10% 的「對等」關稅，同時享有 10 萬輛汽車的零關稅配額，另對鋼鐵及鋁製品則課徵 25% 的關稅。

英國商會（BCC）貿易政策主管 William Bain表示，若外交官員無法化解當前局勢，川普針對格陵蘭加徵的關稅，將對英國業者造成「實質衝擊」，他敦促政府透過談判消除此一威脅。

他指出：「英國每年對美出口額達 600 億英鎊，這代表 10% 的關稅將導致企業成本額外增加 60 億英鎊；在經營成本已經很高之際，這將打擊英國 4 萬家對美出口業者。」

關稅 川普 歐盟

上一則

ICE槍殺案 多家民調顯示逾半民眾認為不當使用武力

延伸閱讀

歐洲對抗川普關稅 馬克宏推動「反脅迫工具」反制

歐洲對抗川普關稅 馬克宏推動「反脅迫工具」反制
川普笑格陵蘭靠雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒駁：訓練媲美海豹部隊

川普笑格陵蘭靠雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒駁：訓練媲美海豹部隊
北極暖化 潛在航道成全球新戰場…川普嗅到格陵蘭商機

北極暖化 潛在航道成全球新戰場…川普嗅到格陵蘭商機
川普邀多國加入加薩和平理事會 傳10億可買永久席位

川普邀多國加入加薩和平理事會 傳10億可買永久席位

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03

超人氣

更多 >
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲