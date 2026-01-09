路透列舉川普關稅曝險最高國家和產業 台灣入列

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合報導
台積電被路透列為對川普關稅曝險高的企業。（路透）
美國最高法院預期會在9日，就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球課徵高額關稅的合法性，做出判決。路透整理受到川普關稅影響的國家和產業，台灣名列其中，被課的稅率為20%。

路透指出，如果川普輸了這場官司，美國政府可能會被要求返還進口商已經支付的稅金，合計約達1500億美元。但一些公司認為，即使判決川普關稅無效，想讓川普把錢退回來，恐將相當困難。

川普關稅的訴訟將會是最高法院9日會做出判決的一批案件之一，但法院並沒有確切說明會判決哪些案件。川普是第一位引用IEEPA來對外國課徵關稅的總統，先前使用IEEPA是對美國敵人實施制裁或凍結資產。

川普根據IEEPA實施的關稅主要分為三類：第一類是針對中國、墨西哥和加拿大徵收的，與芬太尼有關的關稅；第二類是旨在縮小貿易逆差的廣泛對等關稅；第三類是出於非貿易的政治因素，對特定國家徵收的懲罰性關稅。

路透說，台灣也受到IEEPA關稅影響，關稅稅率為20％。

中國和香港目前面臨10％關稅，主要受影響的產業包括消費電子產品、機械、醫療器材、化學品和玩具等。受影響公司包括聯想（Lenovo）、蘋果（Apple）等科技公司，好市多、沃爾瑪、亞馬遜、目標百貨等零售商，以及富豪汽車（Volvo）等汽車製造商。

墨西哥和加拿大被課的川普關稅為25％，部份符合美墨加協定（USMCA）規範的商品則可豁免關稅。墨西哥主要受影響產業是汽車、汽車零組件、工業零件和消費品；在當地設廠的眾多車廠，像是福斯（Volkswagen）、福特（Ford）和通用汽車（General Motors）等均受衝擊。加拿大則是金屬、能源產品和製成品曝險較高，受影響企業包括美國鋁業（Alcoa）及鋼鐵生產商。

日本和南韓經過貿易協商後，關稅現在降至約15％，主要受影響產業包括汽車、機械、工業設備和消費品。受影響企業包括本田汽車、現代汽車和三星電子等。

經常被稱為「中國+1」的東南亞國家，包括越南、泰國和印尼，面臨19到20％的對等關稅，成衣、製鞋、電子產品組裝、家具、家居用品和汽車零件是主要受影響產業，衝擊到Nike、豐田汽車、Lululemon等國際品牌。

印度一些關鍵出口產品輸美關稅稅率高達50％，主要受影響產業為藥品、精煉燃料、特殊化學品、珠寶、農產品、汽車零件、玩具，企業則包括：太陽製藥（Sun Pharma）、與信實集團（Reliance）有關的出口商，以及美泰兒（Mattel）、孩之寶（Hasbro）等玩具大廠。

印度以外的南亞國家，例如孟加拉、斯里蘭卡和巴基斯坦，曝險產業主要有服裝、紡織品和運動用品代工，受影響的企業包括時裝品牌H&M、Gap、愛迪達（Adidas）等。

