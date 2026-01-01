不會是107%了 商務部料將大幅下修進口義大利麵關稅

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
舊金山一家義大利商品店內，貨架上販售的義大利麵產品。 (美聯社)
舊金山一家義大利商品店內，貨架上販售的義大利麵產品。 (美聯社)

商務部準備大幅調降，原定今年稍晚要對十多家義大利製造商的義大利麵產品課徵的超高關稅。也就是，美國人應該能繼續在商店裡買到由義大利進口的義大利麵。

歐盟國家輸入美國的大多數產品，目前已被課徵至少15%的關稅。針對義大利麵的專項關稅最初是在去年10月提出，當時提議的稅率高達92%，加上既有歐盟產品關稅，等於義大利製造的義大利麵產品，進口到美國的總稅率將是107%。

CNN報導，新稅率可能降至24%至29%之間。華爾街日報則是說，La Molisana和Garofalo這兩家對美國出口義大利麵最多的廠商，面臨的專項關稅將分別大幅下修至2.3%和13.9%，其他11家則是9.1%，亦即加上歐盟產品15%關稅後，稅率介於17.3%至28.9%之間。

針對義大利進口美國的義大利麵產品的專項關稅，源自商務部一項調查，調查認定部分生產商以不公平的低價傾銷義大利麵產品到美國。去年9月初步調查結果公布，商務部指La Molisana和Garofalo兩家公司以「低於正常價值」向美國銷售產品，而且在調查過程中「未配合」，還提供「不完整且不可靠」的數據。

一位商務部官員現在表示，相關廠商已有回應商務部初步裁定中所提出的多項關切。

調查目前仍繼續進行中，最終報告將在3月11日之前完成。商務部周三（12月31日）表示，3月12日將正式宣布最後核定的稅率。

針對義大利麵專項關稅有望大幅下降，義大利外交部周四（1日）在一份聲明中表示：「關稅重新裁定顯示，美國當局已認知到我國企業的合作意願。」

