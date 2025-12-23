為川普關稅避險 有企業提前將退稅權折價變現

Kids2 有95%的玩具與嬰幼兒產品都在中國生產。(路透)

美國已有企業正就最高法院對川普 總統全面關稅 的上訴案採取避險措施，分散風險的做法是把可能向政府追討退稅 的權利，出售給外部投資人。

總部位於亞特蘭大的 Kids2 便是其中之一。該公司95%的玩具與嬰幼兒產品都在中國生產。

Kids2 財務長明特曼（Mark Mintman）形容此稱為「成本回收行動」。他是 9 月和紐約銀行界人士會面時，首度聽說可以出售退稅權，當時有人提到，一個專門交易此類債權的次級市場已悄然興起。

依照這類交易安排，企業可先拿到退稅金額的一小部分做為預付款。若關稅最終被推翻，政府奉命退還稅款，企業可保留這筆預付款，其餘退稅金額則歸投資人所有。若關稅被判定合法，企業同樣能保留這筆首付款，而投資人則分文未得。

這只是華爾街擅長將現金流變現的又一花樣。市場上早有類似交易，專門將分期設計的訴訟和解金或按年領取中獎彩券，提前賣給投資人換取現金。大衛．鮑伊（David Bowie）最著名的案例，就是將其作品版稅的現金流量出售，也就是後來為人所知的「鮑伊債券」（Bowie Bonds）。

川普曾表示，若關稅被推翻將會是一場「經濟災難」。目前尚不清楚最高法院何時會做出裁決，以及若川普敗訴，企業是否有權追回總額可能超過 1,000 億美元的退稅。

明特曼表示，他和傑富瑞（Jefferies LLC）旗下的部門合作，找到了買家──一家總部位於波士頓的避險基金。

明特曼指出，這家避險基金要求交易必須在 11 月初最高法院進行言詞辯論前完成。最高法院在聽取辯論後，通常需要數月時間才會做出裁決。川普政府雖已要求儘速裁定，但具體時程仍不明朗。

按1977 年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）支付的關稅，Kids2 每1美元可先拿到23美分的預付款。另一項旨在遏阻芬太尼走私的緊急關稅，Kids2每 1 美元可拿到 9 美分。明特曼表示，較低的款項反映了市場假設：芬太尼關稅被判定合法的可能性較高。

不過，也有不少企業選擇放棄出售退稅權的機會。吸塵器製造商 Bissell 執行長比塞爾（Mark Bissell）表示，曾有人洽詢是否出售退稅權利，但他不敢興趣。他說，這禁令他想起專門收購人壽保險理賠給付的權利的深夜電視廣告；況且他也懷疑，政府最終仍會想出辦法繼續徵收這些稅款。

比塞爾說：「我的看法是，就算最高法院認定關稅違法，政府接下來也一定還有B計畫、C計畫、甚至D計畫隨時準備上場。」