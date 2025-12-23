我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

控逼社媒審查 魯比歐宣布限制前歐盟執委等5人簽證

美世紀懸案驚人發現 黑色大理花死於12星座殺手？

為川普關稅避險 有企業提前將退稅權折價變現

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Kids2 有95%的玩具與嬰幼兒產品都在中國生產。(路透)
Kids2 有95%的玩具與嬰幼兒產品都在中國生產。(路透)

美國已有企業正就最高法院對川普總統全面關稅的上訴案採取避險措施，分散風險的做法是把可能向政府追討退稅的權利，出售給外部投資人。

總部位於亞特蘭大的 Kids2 便是其中之一。該公司95%的玩具與嬰幼兒產品都在中國生產。

Kids2 財務長明特曼（Mark Mintman）形容此稱為「成本回收行動」。他是 9 月和紐約銀行界人士會面時，首度聽說可以出售退稅權，當時有人提到，一個專門交易此類債權的次級市場已悄然興起。

依照這類交易安排，企業可先拿到退稅金額的一小部分做為預付款。若關稅最終被推翻，政府奉命退還稅款，企業可保留這筆預付款，其餘退稅金額則歸投資人所有。若關稅被判定合法，企業同樣能保留這筆首付款，而投資人則分文未得。

這只是華爾街擅長將現金流變現的又一花樣。市場上早有類似交易，專門將分期設計的訴訟和解金或按年領取中獎彩券，提前賣給投資人換取現金。大衛．鮑伊（David Bowie）最著名的案例，就是將其作品版稅的現金流量出售，也就是後來為人所知的「鮑伊債券」（Bowie Bonds）。

川普曾表示，若關稅被推翻將會是一場「經濟災難」。目前尚不清楚最高法院何時會做出裁決，以及若川普敗訴，企業是否有權追回總額可能超過 1,000 億美元的退稅。

明特曼表示，他和傑富瑞（Jefferies LLC）旗下的部門合作，找到了買家──一家總部位於波士頓的避險基金。

明特曼指出，這家避險基金要求交易必須在 11 月初最高法院進行言詞辯論前完成。最高法院在聽取辯論後，通常需要數月時間才會做出裁決。川普政府雖已要求儘速裁定，但具體時程仍不明朗。

按1977 年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）支付的關稅，Kids2 每1美元可先拿到23美分的預付款。另一項旨在遏阻芬太尼走私的緊急關稅，Kids2每 1 美元可拿到 9 美分。明特曼表示，較低的款項反映了市場假設：芬太尼關稅被判定合法的可能性較高。

不過，也有不少企業選擇放棄出售退稅權的機會。吸塵器製造商 Bissell 執行長比塞爾（Mark Bissell）表示，曾有人洽詢是否出售退稅權利，但他不敢興趣。他說，這禁令他想起專門收購人壽保險理賠給付的權利的深夜電視廣告；況且他也懷疑，政府最終仍會想出辦法繼續徵收這些稅款。

比塞爾說：「我的看法是，就算最高法院認定關稅違法，政府接下來也一定還有B計畫、C計畫、甚至D計畫隨時準備上場。」

關稅 退稅 川普

上一則

艾普斯坦案文件被塗黑 部分內容用PS就可還原

下一則

法官力挺川普 裁定10萬美元天價H-1B簽證申請費不違法

延伸閱讀

川普：市場好時 Fed就該降息

川普：市場好時 Fed就該降息
華爾街日報：美軍增派特戰部隊進駐加勒比海 川普升高對委內瑞拉壓力

華爾街日報：美軍增派特戰部隊進駐加勒比海 川普升高對委內瑞拉壓力
川普保留晶片籌碼？美認定中國半導體不公平競爭 但18個月內緩徵關稅

川普保留晶片籌碼？美認定中國半導體不公平競爭 但18個月內緩徵關稅
川普調兵受阻 最高法院維持伊州國民兵禁令

川普調兵受阻 最高法院維持伊州國民兵禁令

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16
國務卿魯比歐19日在國務院舉行年終記者會。(美聯社)

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

2025-12-21 09:38

超人氣

更多 >
年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」