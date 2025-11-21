避免刺激中國釀物價漲加劇民怨 川普可能延後開徵晶片關稅

川普總統。（路透）

聯邦官員透露，近期可能不會實施川普 總統承諾已久的進口半導體關稅 ，顯示晶片關稅可能延後徵收，以免刺激中國並加重民怨。知情人士並指出，白宮敦促國會議員否決一項可能限制Nvidia(輝達，又名英偉達)向其他國家出售AI 晶片的法案。

川普19日在華府舉行的美沙投資論壇致詞時表示，美國曾領導晶片產業，但後來被其他人「拿走」，像是台灣，「但不怪他們」。川普強調，若不允許國外企業帶著他們國家的技術人員赴美協助設廠並讓廠房運作，「我們就不可能成功」。

路透報導，美國官員過去幾天已向政府及民間的利害關係人，傳達晶片關稅可能延後課徵的訊息。法人指出，若川普政府延後課徵晶片關稅，對全球半導體業將是一大利多，先前擔心晶片漲價帶來一波「半導體通膨」的疑慮也可望獲得緩解，對台積電、聯電等晶片製造商，甚至下游宏碁、華碩等品牌廠都是好事。

知情人士表示，川普政府的幕僚對於半導體關稅採取較謹慎做法，以避免刺激中國，重燃報復性的貿易戰，並造成重要稀土礦產供應中斷。但知情人士也說，政府尚未拍板，仍可能隨時對中國祭出三位數百分比的關稅。

在年底購物旺季逼近之際，川普正面臨物價高漲的民怨，若政府提高對半導體的關稅，可能推升從冰箱到智慧手機等裝置的價格。

白宮與商務部官員被問及這項討論時，否認已改變立場，都也都未說明半導體關稅的實施的具體時間，且未提供任何細節。

彭博資訊透露，白宮官員正敦促國會共和黨團領袖，否決「GAIN AI法案」。該法案建立一套制度，要求輝達和超微等銷售受管制的先進AI晶片前，須優先滿足美國客戶需求。白宮這個立場，堪稱輝達一大勝利。然而，即使GAIN AI法案受挫，不代表國會將停止推動加強對中國的晶片管制。