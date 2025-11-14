美國瑞士敲定貿易框架 瑞士投資2000億美元、關稅從39%降至15%

美方先前對瑞士進口產品的關稅重課從39%，影響瑞士本土企業甚鉅。圖為瑞士刀製造商維氏總部。(路透)

美國和瑞士 14日宣布達成一項框架貿易協議，包括美方同意將對瑞士進口產品的關稅 從39%降至15%，而瑞士企業則承諾在2028年底前向美國投資2000億美元。

路透引述白宮聲明指出，美國、瑞士和列支敦士登三方計畫在2026年第一季完成協議談判。瑞士承諾的2000億美元投資中，至少670億美元會在2026年投入美國，總額亦包含先前已公布的投資承諾，包括羅氏的50億美元、諾華的23億美元，以及工程集團ABB和鐵路設備製造商施泰德（Stadler）等企業的投入。

白宮並表示，除了製藥業這項瑞士對美國最大的出口之外，相關投資還將擴及美國的醫療設備、航太與黃金製造等領域。瑞士也同意取消部分農業與工業產品的關稅，包括特定新鮮與乾燥堅果、水果、海鮮與化學品，並承認美國的汽車安全標準，以回應川普長期批評歐洲國家不採購美國汽車的說法。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，這項協議打破長期存在的貿易壁壘，並為美國商品開拓新市場。他歡迎「瑞士大量投資，幫助降低我們在製藥及其他關鍵領域的貿易逆差」，將創造數千個美國就業機會。

美國與瑞士的新協議影響約40%的瑞士出口，並為瑞士製藥商設定15%的關稅上限，限制川普未來可能對該行業徵收的第232條國安關稅影響；該條款可能對某些專利藥物徵收高達100%的關稅。

瑞士政府聲明指出，這項協議將減少瑞士對美國工業產品、魚類和海鮮以及「瑞士視為非敏感」的農產品進口關稅，並將為美國提供500噸牛肉、1000噸美洲野牛肉和1500噸家禽肉的免稅雙邊關稅配額。

瑞士經濟部長帕梅林（Guy Parmelin）表示，15%的上限也將適用於其他未來的第232條關稅，包括半導體領域，使瑞士與歐盟處於同等地位，因此排除了特定行業面臨大幅增加關稅的風險。

帕梅林表示：「這項協議使瑞士與歐盟處於同等地位，並將關稅水平從39%降低至15%。」他也坦言，瑞士當然希望這2000億美元能投資在本國，但聯邦政府正同步努力，尋求降低瑞士企業的營運成本。