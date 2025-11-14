我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台16遊客點5份披薩 義大利老闆拍片公審後道歉了

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

美國瑞士敲定貿易框架 瑞士投資2000億美元、關稅從39%降至15%

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美方先前對瑞士進口產品的關稅重課從39%，影響瑞士本土企業甚鉅。圖為瑞士刀製造商維氏總部。(路透)
美方先前對瑞士進口產品的關稅重課從39%，影響瑞士本土企業甚鉅。圖為瑞士刀製造商維氏總部。(路透)

美國和瑞士14日宣布達成一項框架貿易協議，包括美方同意將對瑞士進口產品的關稅從39%降至15%，而瑞士企業則承諾在2028年底前向美國投資2000億美元。

路透引述白宮聲明指出，美國、瑞士和列支敦士登三方計畫在2026年第一季完成協議談判。瑞士承諾的2000億美元投資中，至少670億美元會在2026年投入美國，總額亦包含先前已公布的投資承諾，包括羅氏的50億美元、諾華的23億美元，以及工程集團ABB和鐵路設備製造商施泰德（Stadler）等企業的投入。

白宮並表示，除了製藥業這項瑞士對美國最大的出口之外，相關投資還將擴及美國的醫療設備、航太與黃金製造等領域。瑞士也同意取消部分農業與工業產品的關稅，包括特定新鮮與乾燥堅果、水果、海鮮與化學品，並承認美國的汽車安全標準，以回應川普長期批評歐洲國家不採購美國汽車的說法。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，這項協議打破長期存在的貿易壁壘，並為美國商品開拓新市場。他歡迎「瑞士大量投資，幫助降低我們在製藥及其他關鍵領域的貿易逆差」，將創造數千個美國就業機會。

美國與瑞士的新協議影響約40%的瑞士出口，並為瑞士製藥商設定15%的關稅上限，限制川普未來可能對該行業徵收的第232條國安關稅影響；該條款可能對某些專利藥物徵收高達100%的關稅。

瑞士政府聲明指出，這項協議將減少瑞士對美國工業產品、魚類和海鮮以及「瑞士視為非敏感」的農產品進口關稅，並將為美國提供500噸牛肉、1000噸美洲野牛肉和1500噸家禽肉的免稅雙邊關稅配額。

瑞士經濟部長帕梅林（Guy Parmelin）表示，15%的上限也將適用於其他未來的第232條關稅，包括半導體領域，使瑞士與歐盟處於同等地位，因此排除了特定行業面臨大幅增加關稅的風險。

帕梅林表示：「這項協議使瑞士與歐盟處於同等地位，並將關稅水平從39%降低至15%。」他也坦言，瑞士當然希望這2000億美元能投資在本國，但聯邦政府正同步努力，尋求降低瑞士企業的營運成本。

瑞士 關稅

上一則

川普2.0售台戰機零附件 美專家：對戰備至關重要

下一則

提前卡位？范斯鬆口明年期中選舉後 將與川普談2028接班議題

延伸閱讀

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品
多家航空樂觀表示數日可恢復營運…今日你應知道5件事

多家航空樂觀表示數日可恢復營運…今日你應知道5件事
民以食為天…川普擬擴大關稅豁免範圍 壓低食品價格

民以食為天…川普擬擴大關稅豁免範圍 壓低食品價格
美國與瑞士達成貿易協議 關稅從39%降至15%

美國與瑞士達成貿易協議 關稅從39%降至15%

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
美國財長貝森特12日受訪時表示，川普政府未來幾天將就咖啡和香蕉等進口食品，發布「重大公告」。紐約咖啡期貨盤中一度大跌近4%。 美聯社

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

2025-11-12 09:42
川普總統對全美大學錄取中國留學生態度大轉變，歡迎中國留學生，不再提敏感的簽證議題。(路透)

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

2025-11-12 04:58

超人氣

更多 >
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證

魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證