最高院辯論╱川普對等關稅 2派大法官都質疑

一位民眾5日在華府聯邦最高法院前示威，抗議川普總統對等關稅政策違憲。(美聯社)

聯邦最高法院5日針對總統川普 的對等關稅 訴訟口頭辯論；包括川普提名的幾位保守派大法官 ，也聚焦關稅的適法性和總統的權限等，質疑川普關稅政策是否違法。

聚焦適法性和總統權限 保守派大法官也懷疑正當性

訂定關稅屬於國會職權；不過，川普今年上任後，援引1977年制定的「國際經濟權力法」(IEEPA)，宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，因此總統有權制定關稅政策，但遭企業提告無權這麼做。

聯邦國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院已先後裁定川普違法，現在上訴至最高法院並被受理。

不過，川普的關稅政策在最高法院遭到大法官的挑戰，聚焦在國際經濟權力法是否賦予總統動用關稅來管制進口，以及總統可未經國會同意，逕自實施關稅等問題。

由於國際經濟權力法授權美國總統針對國家緊急狀態「管制」(regulate)進口，關稅是否符合管制的手段，成為論辯的焦點，；加上關稅本質上等於稅務收入，而聯邦收入(federal revenue)屬於國會權限，總統是否有權課關稅也備受質疑。

代表聯邦政府的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(John Sauer)5日引用前總統尼克森的案例，為川普關稅辯護；尼克森曾在1971年援引「與敵國貿易法」(Trading with the Enemy Act)宣布緊急狀態，對所有進口商品加徵10%的從價稅。

沙爾也多次說，關稅符合IEEPA的管制手段，指關稅的主要目的是用來管制，增加稅收只是附帶功能。

川普於第一任總統期內任命三位大法官，但根據國會山莊報(The Hill)報導指出，其中兩位大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)和戈薩奇(Neil Gorsuch)都對川普的做法有所保留。

巴瑞特說，過去有沒有任何法律，以「管制進口」(regulate importation)這段關鍵文字，就授予課徵關稅的權力。

戈薩奇指總統雖在外交事務上具有權限，但懷疑總統被授予(制定關稅)這樣大的權限，能否被收回；戈薩奇也就權力分立的制衡問題表示，如果總統課徵關稅的權力成立，未來有什麼可以防止國會放棄對國際貿易的責任，把權力移交給總統？

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)則質疑川普的關稅，能否通過「重要問題原則」(Major Questions Doctrine)的檢驗；不過川普政府的代表回應，這項原則不適用在外交事務上。

最高法院就曾在拜登政府時期以「違反重大問題」為由，否決拜登政府包括學生貸款減免計畫在內等多項重大政策；該原則明確要求行政機關在制定重大政策時，必須有明確的國會授權。

美國最高法院有九位大法官，目前有六位由共和黨政府提名的保守派大法官，其中三位由小布希政府提名、另外三位由第一任川普政府提名。

國會山莊報指出，假如川普在最高法院敗訴，川普政府有可能要繳回已經課徵的關稅給企業。不過，財政部長貝森特已表示，就算最高法院不支持，他們仍有別的法條可以援引，執行關稅政策。