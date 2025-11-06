我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

最高院辯論╱川普對等關稅 2派大法官都質疑

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一位民眾5日在華府聯邦最高法院前示威，抗議川普總統對等關稅政策違憲。(美聯社)
一位民眾5日在華府聯邦最高法院前示威，抗議川普總統對等關稅政策違憲。(美聯社)

聯邦最高法院5日針對總統川普的對等關稅訴訟口頭辯論；包括川普提名的幾位保守派大法官，也聚焦關稅的適法性和總統的權限等，質疑川普關稅政策是否違法。

聚焦適法性和總統權限 保守派大法官也懷疑正當性

訂定關稅屬於國會職權；不過，川普今年上任後，援引1977年制定的「國際經濟權力法」(IEEPA)，宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，因此總統有權制定關稅政策，但遭企業提告無權這麼做。

聯邦國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院已先後裁定川普違法，現在上訴至最高法院並被受理。

不過，川普的關稅政策在最高法院遭到大法官的挑戰，聚焦在國際經濟權力法是否賦予總統動用關稅來管制進口，以及總統可未經國會同意，逕自實施關稅等問題。

由於國際經濟權力法授權美國總統針對國家緊急狀態「管制」(regulate)進口，關稅是否符合管制的手段，成為論辯的焦點，；加上關稅本質上等於稅務收入，而聯邦收入(federal revenue)屬於國會權限，總統是否有權課關稅也備受質疑。

代表聯邦政府的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(John Sauer)5日引用前總統尼克森的案例，為川普關稅辯護；尼克森曾在1971年援引「與敵國貿易法」(Trading with the Enemy Act)宣布緊急狀態，對所有進口商品加徵10%的從價稅。

沙爾也多次說，關稅符合IEEPA的管制手段，指關稅的主要目的是用來管制，增加稅收只是附帶功能。

川普於第一任總統期內任命三位大法官，但根據國會山莊報(The Hill)報導指出，其中兩位大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)和戈薩奇(Neil Gorsuch)都對川普的做法有所保留。

巴瑞特說，過去有沒有任何法律，以「管制進口」(regulate importation)這段關鍵文字，就授予課徵關稅的權力。

戈薩奇指總統雖在外交事務上具有權限，但懷疑總統被授予(制定關稅)這樣大的權限，能否被收回；戈薩奇也就權力分立的制衡問題表示，如果總統課徵關稅的權力成立，未來有什麼可以防止國會放棄對國際貿易的責任，把權力移交給總統？

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)則質疑川普的關稅，能否通過「重要問題原則」(Major Questions Doctrine)的檢驗；不過川普政府的代表回應，這項原則不適用在外交事務上。

最高法院就曾在拜登政府時期以「違反重大問題」為由，否決拜登政府包括學生貸款減免計畫在內等多項重大政策；該原則明確要求行政機關在制定重大政策時，必須有明確的國會授權。

美國最高法院有九位大法官，目前有六位由共和黨政府提名的保守派大法官，其中三位由小布希政府提名、另外三位由第一任川普政府提名。

國會山莊報指出，假如川普在最高法院敗訴，川普政府有可能要繳回已經課徵的關稅給企業。不過，財政部長貝森特已表示，就算最高法院不支持，他們仍有別的法條可以援引，執行關稅政策。

關稅 川普 大法官

上一則

美在貿協藏「毒丸條款」 小國被迫選邊站 成防堵中國新招

下一則

關稅案言詞辯論／國會稅收權力讓總統 合法性成疑

延伸閱讀

最高法院關稅訴訟 貝森特：有信心結果有利於川普

最高法院關稅訴訟 貝森特：有信心結果有利於川普
川普模仿中國高官怕習近平站挺不開口 笑稱范斯老插嘴

川普模仿中國高官怕習近平站挺不開口 笑稱范斯老插嘴
路透：川普在南韓會晤習近平時 當面提出釋放黎智英

路透：川普在南韓會晤習近平時 當面提出釋放黎智英
川普政府起訴FBI前局長柯米挨轟 法官痛批先起訴後調查

川普政府起訴FBI前局長柯米挨轟 法官痛批先起訴後調查

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
美國總統川普。（路透）

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是主因

2025-11-05 09:51
川普總統一反抵制態度，坐下接受CBS訪問，將在周日的「60分鐘」節目播出。(美聯社)

曾經憤而離場…川普「60分鐘」專訪今晚將播出

2025-11-01 20:50

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽