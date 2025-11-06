關稅案言詞辯論／貝森特：即使敗訴仍有徵稅方案

聯邦最高法院大法官5日，就川普總統對等關稅政策是否違憲，聽取被告政府與原告進出口業者的律師進行言詞辯論。(美聯社)

美國最高法院5日開庭審理川普 總統的對等關稅 政策，主要爭議是他引用「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)加徵關稅是否越權。川普在開庭前表示，這場訴訟對國家來說是生死抉擇。財政部長貝森特 則表示，即使川普政府敗訴，仍有其他多種可行方案徵收關稅。

川普今年上任後，稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，援引IEEPA制定關稅政策，遭美多家企業提告，主張川普政府無權這麼做；國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院已先後裁定川普違法，最高法院5日聽取兩造陳述後將閉門審議。

新聞周刊報導，預計最快將於12月作出判決。

川普4日在社群平台發文指出，最高法院審理的關稅訴訟對美國來說是生死抉擇，如果川普政府勝訴，美國就能獲得龐大但公平的財務和國家安全；如果不設關稅，美國就對長期剝削美國的國家毫無招架之力。

川普表示，美國股市持續創下新高，美國也從未像現在一樣受到尊敬，很大一部分都是出自於關稅所帶來的經濟安全，以及美國透過關稅達成的貿易協議。

CNBC報導，貝森特表示，他對政府勝訴有信心，但若結果不利，仍有其他多種法律途徑可行。

IEEPA通常用於緊急情況時對其他國家實施制裁和禁運，雖然法條允許總統「監管」進口，但並未提及「關稅」一詞，而且憲法賦予國會徵稅權。

貝森特強調，關稅是川普逼中國上談判桌的方式，關於以該法徵稅的正當性，貝森特列舉三次緊急情況，一是芬太尼危機，二是美國對中貿易逆差正處於臨界點，原本可能面臨金融危機，三是為了反制中國稀土出口管制危及全球。

他說：「還有許多其他法源可以動用，但IEEPA最清晰明確，賦予美國與總統最大的談判授權。其他法律比較繁瑣，但仍可有效執行。」

貝森特提到「1962年貿易擴張法」第232條，即以國家安全為由實施關稅的法律依據，以及規範不公平貿易行為的「1974年貿易法」第301條。

他表示，最高法院5日舉行的言詞辯論非常重要，「這是總統的標誌性政策，而最高法院向來不願干預此類政策」。

貝森特也談到美中關係，表示川普與中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山舉行的川習會「非常好」。貝森特說：「雙方都以極大的尊重態度進行。我認為川普總統是唯一讓習主席尊敬的領導人。目前，雙方關係處於良好狀態。」

他還透露，雙方已安排於2026年進行兩次國事訪問，一次在北京，另一次在美國。