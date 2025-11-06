我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

關稅案言詞辯論／貝森特：即使敗訴仍有徵稅方案

編譯周辰陽、記者陳熙文／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦最高法院大法官5日，就川普總統對等關稅政策是否違憲，聽取被告政府與原告進出口業者的律師進行言詞辯論。(美聯社)
聯邦最高法院大法官5日，就川普總統對等關稅政策是否違憲，聽取被告政府與原告進出口業者的律師進行言詞辯論。(美聯社)

美國最高法院5日開庭審理川普總統的對等關稅政策，主要爭議是他引用「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)加徵關稅是否越權。川普在開庭前表示，這場訴訟對國家來說是生死抉擇。財政部長貝森特則表示，即使川普政府敗訴，仍有其他多種可行方案徵收關稅。

川普今年上任後，稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，援引IEEPA制定關稅政策，遭美多家企業提告，主張川普政府無權這麼做；國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院已先後裁定川普違法，最高法院5日聽取兩造陳述後將閉門審議。

新聞周刊報導，預計最快將於12月作出判決。

川普4日在社群平台發文指出，最高法院審理的關稅訴訟對美國來說是生死抉擇，如果川普政府勝訴，美國就能獲得龐大但公平的財務和國家安全；如果不設關稅，美國就對長期剝削美國的國家毫無招架之力。

川普表示，美國股市持續創下新高，美國也從未像現在一樣受到尊敬，很大一部分都是出自於關稅所帶來的經濟安全，以及美國透過關稅達成的貿易協議。

CNBC報導，貝森特表示，他對政府勝訴有信心，但若結果不利，仍有其他多種法律途徑可行。

IEEPA通常用於緊急情況時對其他國家實施制裁和禁運，雖然法條允許總統「監管」進口，但並未提及「關稅」一詞，而且憲法賦予國會徵稅權。

貝森特強調，關稅是川普逼中國上談判桌的方式，關於以該法徵稅的正當性，貝森特列舉三次緊急情況，一是芬太尼危機，二是美國對中貿易逆差正處於臨界點，原本可能面臨金融危機，三是為了反制中國稀土出口管制危及全球。

他說：「還有許多其他法源可以動用，但IEEPA最清晰明確，賦予美國與總統最大的談判授權。其他法律比較繁瑣，但仍可有效執行。」

貝森特提到「1962年貿易擴張法」第232條，即以國家安全為由實施關稅的法律依據，以及規範不公平貿易行為的「1974年貿易法」第301條。

他表示，最高法院5日舉行的言詞辯論非常重要，「這是總統的標誌性政策，而最高法院向來不願干預此類政策」。

貝森特也談到美中關係，表示川普與中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山舉行的川習會「非常好」。貝森特說：「雙方都以極大的尊重態度進行。我認為川普總統是唯一讓習主席尊敬的領導人。目前，雙方關係處於良好狀態。」

他還透露，雙方已安排於2026年進行兩次國事訪問，一次在北京，另一次在美國。

川普 關稅 貝森特

上一則

美中關稅戰休兵 川普簽署兩道命令 明年或有4次川習會

下一則

得票率逾9成…吳弭輕鬆連任波士頓市長 全國聲勢看漲

延伸閱讀

川普政府起訴FBI前局長柯米挨轟 法官痛批先起訴後調查

川普政府起訴FBI前局長柯米挨轟 法官痛批先起訴後調查
「我是為了全世界」川普警告：推翻關稅將帶來極大破壞

「我是為了全世界」川普警告：推翻關稅將帶來極大破壞
WSJ：民主黨3場大勝開拓復興之路 共和黨應視「預警」

WSJ：民主黨3場大勝開拓復興之路 共和黨應視「預警」
對等關稅政策遭受挑戰 川普任命的大法官也質疑正當性

對等關稅政策遭受挑戰 川普任命的大法官也質疑正當性

熱門新聞

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
美國總統川普。（路透）

民主黨地方選舉大獲全勝 川普：政府關門是主因

2025-11-05 09:51
川普總統一反抵制態度，坐下接受CBS訪問，將在周日的「60分鐘」節目播出。(美聯社)

曾經憤而離場…川普「60分鐘」專訪今晚將播出

2025-11-01 20:50

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽