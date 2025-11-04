我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

地方選舉民主黨大獲全勝…今日你應知道5件事

最高法院5日審理關稅訴訟 川普：國家的生死抉擇

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普在4月2日「解放日」宣布對等關稅。（路透）
美國總統川普在4月2日「解放日」宣布對等關稅。（路透）

針對美國總統川普關稅訴訟，美國聯邦最高法院5日將聽取法庭辯論。川普4日表示，這場訴訟對國家來說是生死抉擇，指美國股市持續創紀錄，美國也受到其他國家的尊敬，很大一部分都是出於關稅為美國帶來的經濟安全。

川普今年上任後，援引1977年制定的「國際經濟權力法」（IEEPA），宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，因此授權總統制定關稅政策，遭企業提告無權這麼做；美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院已先後裁定川普違法，現在上訴至最高法院，即將在11月5日展開法院辯論。

川普日前曾表示，他有可能5日出席旁聽，但川普後來表示，他不願模糊焦點；川普5日預計前往邁阿密發表談話。

川普4日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文指出，認為在最高法院審理的關稅訴訟對美國來說是生死抉擇，如果川普政府勝訴，美國就能獲得龐大但公平的財務和國家安全；川普說，如果沒有關稅，美國就對長期剝削美國的國家毫無招架之力。

川普表示，美國股市持續創下新高，美國也從未像現在一樣受到尊敬，很大一部分都是出自於關稅所帶來的經濟安全，以及美國透過關稅達成的貿易協議

川普 關稅 貿易協議

上一則

峰迴路轉 川普再提名馬斯克盟友艾薩克曼出掌NASA

下一則

新聞觀察／川普執政小考：2026期中選舉才算數

延伸閱讀

峰迴路轉 川普再提名馬斯克盟友艾薩克曼出掌NASA

峰迴路轉 川普再提名馬斯克盟友艾薩克曼出掌NASA
川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10% 下周生效 關稅休戰延一年

川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10% 下周生效 關稅休戰延一年
參院法案表決又沒過 聯邦政府打平最長關門紀錄

參院法案表決又沒過 聯邦政府打平最長關門紀錄
美物價居高不下 近6成民眾怪川普

美物價居高不下 近6成民眾怪川普

熱門新聞

川普總統與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布一組照片，可見川普向習近平展示一張小卡，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。（取材自白宮官網）

川普讓習近平笑開懷？手上拿了什麼引熱議 前官員猜是1卡片

2025-11-01 09:19
美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。（路透）

川習會不到2小時結束 會談氣氛正面但未宣布協議

2025-10-30 00:07
北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）31日稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。美聯社

美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

2025-10-31 16:08
財長貝森特說，糧食券最快要到星期三才能恢復發放。圖為食物銀行義工準備食物供民眾領取。(路透)

不上訴了 貝森特：糧食券最快11月5日可恢復發放

2025-11-03 01:29
美國總統川普與中國國家主席習近平，30日在南韓釜山舉行峰會，兩人握手寒暄。 （路透）

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

2025-10-30 06:10

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉