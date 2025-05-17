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美中關係「很重要」川普稱願意出訪會晤習近平

環時：美中關稅休戰 不應只有90天 盼轉化為持久合作

編譯葉亭均／綜合報導
分析師和投資者預期，川普對中國的關稅稅率可能維持在30%直到今年底。圖為上海港的貨櫃碼頭。(路透)
分析師和投資者預期，川普對中國的關稅稅率可能維持在30%直到今年底。圖為上海港的貨櫃碼頭。(路透)

美中關稅戰暫時休兵90天，北京對外官媒環球時報16日發表社評稱，兩國調整加徵關稅後，中美航運呈現「一船難求」；中美互利共贏的窗口期不應只有短短90天，希望美方把「關稅休戰」轉化為持久的中美貿易常態化合作。

另外，分析師和投資者預期，在美中關稅戰休兵90天後，川普總統對中國的關稅稅率可能維持30%直到今年底，預料仍會大幅抑制中國對美出口的稅率水準。這代表，盡管美中積極談判，但北京方面仍會承受進一步經濟苦痛。

環時社評稱，隨著「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」落實，14日兩國調整加徵關稅，中國出口企業的電話被美國客戶「打爆」，從美國進口貨物的焦慮緩解，深圳鹽田港泊位爆滿，出口美國的貨櫃、艙位預訂量飆升，甚至直到5月底所有前往美國的航線都接近「爆艙」。

環時社評喊話，希望美方把「關稅休戰」轉化為持久的中美貿易常態化合作。中美互利共贏的窗口期不應只有短短的90天，希望美方以此次會談為基礎，與中方繼續相向而行，將「一船難求」的熱度轉化為兩國間可持續合作共贏的具體行動。

根據彭博資訊針對歐美與亞洲基金經理人、銀行和研究機構調查獲得的22份回應，美國今年對中國產品徵收的關稅可能維持在30%直到年底。雖然30%稅率遠低於本周調降前的145%，但仍足以在中期導致美國從中國的進口減少70%。

受訪者並不預期貿易談判能迅速取消川普第二任內對中國徵收的關稅。另一項調查顯示，隨關稅威脅衝擊出口，18日將公布的官方數據預料將顯示中國4月工業增加值放緩。

DNB銀行經濟學者陳可舒說，「我們預期貿易談判最終達成一些表面上的協議」。他說，在美國2026年期中選舉前(這可能是達成協議的期限)，還沒有足夠時間發生美中相對地位大幅改變的情況。

受訪者對未來預期變得更分歧，七人認為關稅稅率將在六個月內降至30%以下，六人預期關稅將上升。根據預估中值，如果美中達成最終貿易協議，對中關稅稅率可能會降至20%。

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