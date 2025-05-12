美中關稅「戰術性暫停」 他指為1目的、川普可隨時發難

圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

美中暫時降低對彼此商品的關稅 ，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，美中兩國經過長時間的談判，終於在關稅問題上達成了一致。決定「先停火一段時間」。未來90天，美國關稅從145%大砍到30%，中國也回敬，從125%降到10%。可以清楚地看到，這並不代表兩國的關稅戰將從此休兵，而是戰術性的暫停。

「表面上看好像是雙方互相讓步」，矢板明夫說，其實背後都是算盤打到發燙。因為這一波全面對抗來得太急，雙方都沒有做好準備。物價、失業率、股市都受到了巨大的影響。所以，這次和解並沒有解決任何矛盾。而是為了下一次的正面衝突，爭取到了時間做準備。

他說，至少今後90天，全球供應鏈 可以先緩口氣，股市能多點笑容，貿易船隊不必天天繞遠路。

不過，矢板明夫表示，可以確定的是，美國和中國的關稅談判的主導權，今天還牢牢地掌握在美國人手中。美國總統川普 今後可以隨時發難，而中國手中沒有什麼像樣的好牌。中國如果真的想好好做生意，就要做很多的改革，包括對國內產品出口廠家偷偷補助、破壞環境、不尊重知識產權等等。「如果中國不好好地反省悔改，下一波關稅大戰估計很快就會到來了」。