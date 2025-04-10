中國強硬回擊 對美關稅提高到84%已生效

中國大動作反擊美國新增關稅，川普總統對中國關稅再加碼，美中貿易戰持續升溫。圖為美國出口到中國的大豆。（美聯社）

中國、歐盟 先後強力反擊美國的新闗稅。中國自即日起對美國所有商品再加徵50%關稅 ，累計加徵的關稅上升至84%。歐盟9日則批准對美國價值約210億歐元（約229億美元）的商品，課以25%的關稅。

歐盟對美課徵25%新關稅

川普 總統9日無預警宣布對中國以外的國家暫緩徵收對等關稅90天，但對中國加徵至125%關稅。川普前一天才加徵中國關稅至104%，但中國強硬反制，也宣布對美國加徵至84%關稅。歐盟對美國的反制，則是針對川普稍早宣布對歐盟課徵鋼鐵和鋁25%的關稅。

中國國務院關稅稅則委員會發布公告指出，4月8日美國政府宣布對中國輸美商品徵收對等關稅的稅率，由34%提高至84%，「美方升級對華關稅的做法是錯上加錯，嚴重侵犯中國正當權益，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制」。

公告稱，根據中國相關法令，對美國商品增加的關稅稅率由34%提高至84%，已於9日生效。

歐盟執委會聲明表示，「歐盟認為美國關稅不合理，且具有破壞性，對雙方以及全球經濟都造成了經濟損害」；歐盟表示，一旦最終檢查完成，反制措施將很快生效，關稅將從15日起徵收。

美不排除讓在美中企下市

川普政府主要目標針對中國而來，對於中方的反制，財政部長貝森特指出，這是令人遺憾的決定，對中國而言是注定失敗的策略。貝森特還威脅不排除任何應對選項，包括讓在美國上市的中國企業下市。

中制裁六家涉台企業反制

中國商務部稍晚再次啟動新一輪反制，對護盾人工智能公司等六家涉台軍售企業實施制裁，和將美國光子公司等12家美國實體列入出口管制管控名單。

中發布來美旅遊風險警示

中國文旅部對赴美的中國遊客也發布風險警示，要求充分評估赴美旅遊風險，謹慎前往。除上述措施，中國商務部另表示，將在世貿組織爭端解決機制下控告美方最新加徵關稅措施。

川普8日在共和黨眾議院全國委員會晚宴說，關稅讓美國每天進帳20億美元，使美國發大財、將迅速再度富裕。

白宮發言人李維特說，川普相信中國希望與美國達成協議，中國也必須這麼做；若中國領袖伸出橄欖枝，川普會表現出「寬容大度」。但「當美國被打，總統會更用力回擊」，「川普總統的脊椎是鋼鐵鑄成，他不會屈服。美國不像其他國家那樣仰賴外國」。