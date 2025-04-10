投資人拋售換現金 美債「避險天堂」地位失靈

川普總統9日在白宮解釋為何暫緩實施對等關稅90天，他指過去幾天市場有些反應過度。（路透）

雖然川普 政府9日宣布關稅 暫停，但美國公債依然受到打擊，路透報導分析，某些基金被迫拋售債券以便盡快換取現金，美債身為全球「最安全資產」的地位如今遭受質疑。

10年期美國公債殖利率 已漲至七周以來最高點，川普總統9日宣布絕大多數最新一波關稅暫停90天、中國關稅則進一步提高到125%之後，10年公債殖利率依然維持於高水平，9日上午一度接近4.5%，後來降回4.37%。本周以來的殖利率漲幅一度打破2001年迄今單周最大漲幅紀錄。

4.37%殖利率還是高過8日尾盤的4.26%與上周收盤時的4.01%。債券市場變動可能反映經濟壓力。

公債堪稱全球金融體系的基石，通常被認為是投資人存放資金的「安全港」，基本上等於是投資人借給美國政府的貸款。股市大幅波動的動盪時期，投資人經常改買安全可靠的美國公債，但如今美國公債反而遭到拋售，因為美國持續推動全面關稅政策，使得投資人極為不安。

路透報導，全球各地分析師與投資人紛紛指出，本周出現的美債拋售潮證明了各界對於全球最大經濟體的信心已經開始動搖。川普宣布關稅暫停之前，德意志銀行(Deutsche Bank)分析師在研究報告指出：「市場對美國資產已失去信心。」

阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)執行長羅旺(Marc Rowan)接受CNBC新聞頻道訪問時說，擔心美國形象受損。

投資金融機構BMO市場策略長薛列夫(Carol Schleif)指出，市場價值顯然已經重設，90天關稅暫停的確為談判帶來了喘息空間，「然而，企業的不確定性還是存在」。

川普9日說：「我一直在關注債券市場。債券市場非常棘手。現在看到狀況很好，但昨晚我看到不安」。CNN報導，川普談話透露公債是決定暫停關稅的因素之一。

摩根大通(JPMorgan)前全球策略長寇朗維克(Marko Kolanovic)8日晚間對財經網站「市場觀察」(MarketWatch)說，川普願意讓股市崩盤，但債券市場崩潰將讓川普取消關稅。9日川普宣布暫停新關稅，顯示寇朗維克有先見之明。