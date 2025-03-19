我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

威廉王子禿頭配鬍子變怪大叔 嚇哭女兒

防詐領 社安金擬要求親自辦理 恐影響數百萬人

記者顏伶如／綜合報導
社會安全署(SSA)正研擬新措施，要求數百萬美國民眾日後申領社安金時，須前往各地的社會安全局辦公室親自辦理。圖為在社安局等候的民眾。(路透)
社會安全署(SSA)正研擬新措施，要求數百萬美國民眾日後申領社安金時，須前往各地的社會安全局辦公室親自辦理。圖為在社安局等候的民眾。(路透)

華盛頓郵報17日報導，根據社會安全署(Social Security Administration，SSA)內部備忘錄，為了防止詐騙，該署正研擬新措施，數百萬美國民眾日後申領社安金時，必須前往各地的社會安全局辦公室親自辦理。根據評估，新規上路後，年長者、行動不便的身心障礙民眾等弱勢族群，恐怕造成困難。

備忘錄寫道，這項申請手續的改變將讓社會安全局運作出現重大混亂，年長者、行動不便的身心障礙民眾面臨困難。科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)已宣布要裁撤社會安全局數千人力，關閉數十個支局及地方辦公室。

根據草擬提案，民眾日後透過電話申領社安金或殘障補助時，將第一次被要求接受防止「網路身分詐騙」(internet ID proofing)的身分核實，如果申請人沒辦法透過網路系統驗明正身，就必須前往社會安全局地方辦公室提交資料。

備忘錄3月13日由主管業務運作的社會安全局代理副局長狄亞茲(Doris Diaz)發給代理局長杜迪克(Leland Dudek)。

川普政府社安署正研議計畫，要求數以百萬計的社安金領取者須親自前往社安局辦公室領取...
川普政府社安署正研議計畫，要求數以百萬計的社安金領取者須親自前往社安局辦公室領取。(美聯社)

備忘錄指出，避免身分詐騙的新規實施之後，估計社會安全局地方辦公室每周將有7萬5000人到8萬5000人被迫前來親自辦理，因為老年人、身心障礙民眾無法透過智慧型手機或電腦完成網路身分查驗，原本就人手不足的運作恐怕雪上加霜，民眾等待時間拖長，作業程序耗時更久。

雖然社安局官員一向擔心電話進行銀行交易容易產生身分詐騙，但是維權人士不認為申請福利者企圖玩弄系統。在殘障福利或退休金申請可以在社安系統邁進前，該系統已納入多個問題來確認申請者的身分。

費城「社區法律服務」(Community Legal Services)身心障礙律師珍妮佛‧波爾狄克(Jennifer Burdick)說，新措施將讓所有人都受到波及。她說：「我覺得他們比較有興趣的是阻止民眾領取殘障補助，而不是查緝詐騙」。

社安金 退休金 費城

上一則

停火條件 傳普亭要求美全面停供烏武器 澤倫斯基質疑俄缺乏誠意

下一則

WSJ：李嘉誠賣巴拿馬運河港口資產 習近平震怒

延伸閱讀

眾院委員會召集人：打擊社安金身分詐騙每年可省近1兆

眾院委員會召集人：打擊社安金身分詐騙每年可省近1兆
防止詐騙 數百萬民眾申請社安金可能改成必須親自辦理

防止詐騙 數百萬民眾申請社安金可能改成必須親自辦理
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
歡迎報名線上講座  範琦勇談退休計劃與社安金

歡迎報名線上講座  範琦勇談退休計劃與社安金

熱門新聞

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
傳川普政府考慮針對多達43個國家，實施新一輪旅遊禁令。(路透)

傳川普擴大旅遊禁令 43國上榜 11國公民恐不得入美

2025-03-14 23:20
美國中東特使威科夫和白宮發言人李維特6日在白宮西廂辦公室外與媒體交談。路透

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

2025-03-14 10:59
美國副總統范斯（右）和妻子烏沙（左）2月11日在法國巴黎的艾麗榭宮合影。資料照片。歐新社

「你毀了這個地方」范斯偕妻赴甘迺迪中心聽音樂會遭噓

2025-03-14 09:03
副總統范斯接受NBC News專訪時表示，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤。(路透)

NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯

2025-03-16 21:00
USPS下個月將裁員1萬人。（歐新社）

USPS下月裁員1萬人 會影響郵遞服務嗎？

2025-03-14 08:51

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查
大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？

大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？