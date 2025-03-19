防詐領 社安金擬要求親自辦理 恐影響數百萬人

社會安全署(SSA)正研擬新措施，要求數百萬美國民眾日後申領社安金時，須前往各地的社會安全局辦公室親自辦理。圖為在社安局等候的民眾。(路透)

華盛頓郵報17日報導，根據社會安全署(Social Security Administration，SSA)內部備忘錄，為了防止詐騙，該署正研擬新措施，數百萬美國民眾日後申領社安金 時，必須前往各地的社會安全局辦公室親自辦理。根據評估，新規上路後，年長者、行動不便的身心障礙民眾等弱勢族群，恐怕造成困難。

備忘錄寫道，這項申請手續的改變將讓社會安全局運作出現重大混亂，年長者、行動不便的身心障礙民眾面臨困難。科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)已宣布要裁撤社會安全局數千人力，關閉數十個支局及地方辦公室。

根據草擬提案，民眾日後透過電話申領社安金或殘障補助時，將第一次被要求接受防止「網路身分詐騙」(internet ID proofing)的身分核實，如果申請人沒辦法透過網路系統驗明正身，就必須前往社會安全局地方辦公室提交資料。

備忘錄3月13日由主管業務運作的社會安全局代理副局長狄亞茲(Doris Diaz)發給代理局長杜迪克(Leland Dudek)。

川普政府社安署正研議計畫，要求數以百萬計的社安金領取者須親自前往社安局辦公室領取。(美聯社)

備忘錄指出，避免身分詐騙的新規實施之後，估計社會安全局地方辦公室每周將有7萬5000人到8萬5000人被迫前來親自辦理，因為老年人、身心障礙民眾無法透過智慧型手機或電腦完成網路身分查驗，原本就人手不足的運作恐怕雪上加霜，民眾等待時間拖長，作業程序耗時更久。

雖然社安局官員一向擔心電話進行銀行交易容易產生身分詐騙，但是維權人士不認為申請福利者企圖玩弄系統。在殘障福利或退休金 申請可以在社安系統邁進前，該系統已納入多個問題來確認申請者的身分。

費城 「社區法律服務」(Community Legal Services)身心障礙律師珍妮佛‧波爾狄克(Jennifer Burdick)說，新措施將讓所有人都受到波及。她說：「我覺得他們比較有興趣的是阻止民眾領取殘障補助，而不是查緝詐騙」。