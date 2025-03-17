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不甩法官 川營：裁決前 驅逐黑幫班機已起飛

記者顏伶如／綜合報導
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川普政府在法官裁決不准驅逐之後，仍將非法入境美國的數百名委內瑞拉黑幫分子驅逐至薩爾瓦多。圖為薩國警察把這些幫派分子押解到監獄。(美聯社)
川普政府在法官裁決不准驅逐之後，仍將非法入境美國的數百名委內瑞拉黑幫分子驅逐至薩爾瓦多。圖為薩國警察把這些幫派分子押解到監獄。(美聯社)

川普總統援引「外國敵人法」(Alien Enemies Act)遣返黑幫成員，雖然15日晚間命令被華府聯邦區域法院法官波斯柏格(James Boasberg)擋下，但載有委內瑞拉籍無證客的一架班機持續飛行並降落於薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多(San Salvador)。川普政府16日說，法官裁決出爐時飛機已經起飛，不在法官管轄範圍之內，川普盟友則說法官有支持委內瑞拉黑幫之嫌。

川盟友批法官有支持委國黑幫之嫌

白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)16日發表聲明說，這次遣返行動非常成功，驅逐委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)成員，搶救無以計數的美國人民性命。不過，這架遣返專家上的委內瑞拉公民，被關押於美國境內的移民拘留中心，已有頗長一段時間。

李威特指出：「感謝國務院的傑出表現，讓這些令人髮指的禽獸能被引渡且遣返到薩爾瓦多。他們將再也無法對美國人民構成任何威脅。」

法院聽證會「休息時間」起飛

根據飛行追蹤資料庫紀錄，波斯柏格裁決的宣布時間，是在遣返班機降落於聖薩爾瓦多之前1小時15分左右發布，班機15日下午從德州哈林根(Harlingen)起飛，起飛時剛好是法院聽證會的休息時間。波斯柏格宣布休息，讓司法部律師有時間確認是否有遣返航班即將出發或準備起飛。

某些網友批評波斯柏格裁決，甚至要求彈劾。共和黨德州聯邦眾議員吉爾(Brandon Gill)在社群媒體X發文表示，已經提案準備彈劾波斯柏格，率領政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)的科技富豪馬斯克(Elon Musk)回應吉爾發文寫道：「確有必要。」

法部：已超過法院管轄範圍

司法部律師16日下午向法院提交兩頁書面陳詞指出，法官下令遣返班機調頭返美時，飛機所在位置已超過法官管轄。

遣返 司法部 川普

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美國特使：川普本周將與普亭通話 談烏戰停火

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川普引用「外國敵人法」 法院雖擋下 專機卻已起飛 238名委國黑幫分子遭驅逐

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