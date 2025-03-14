兩個月前說「沒事」 小摩CEO改口：川普關稅戰 非好事

面對川普政府發起的關稅戰，摩根大通(JPMorgan)執行長戴蒙一改先前淡定的態度，認為這一政策所帶來的不確定性「不是一件好事」。(路透) Jamie Dimon, Chairman and Chief Executive officer (CEO) of JPMorgan Chase & Co. (JPM) speaks to the Economic Club of New York in Manhattan in New York City, U.S., April 23, 2024. REUTERS/Mike Segar【作者：路透通訊社，日期：2024-04-23，數位典藏序號：20240424004021513】

川普 總統揮動關稅 大棒在全球發動貿易戰 ，多位財金集團巨頭也開始擔憂，許多分析師及商界領袖警告，川普的關稅政策及其難以預測的實施方式，給市場帶來混亂。摩根大通(JPMorgan)執行長戴蒙(Jamie Dimon)亦一改先前態度，認為川普關稅政策所帶來的不確定性「不是一件好事」。

戴蒙今年1月在瑞士達沃斯世界經濟論壇接受CNBC訪問時說，就算川普的關稅引發全球貿易戰，重燃美國的通膨，川普政府仍會保護美國利益，「我是說，看開一點吧」。

然而他12日在接受Semafor訪問時表示，一般民眾對關稅問題可能不當一回事，但企業確實要作出改變。他直言川普關稅政策帶來的「不確定性不是一件好事」。

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)執行長芬克(Larry Fink)也在同日向CNN說，美國經濟恐怕將因為關稅戰而走弱。

他表示曾與不同企業的執行長們談話，已聽聞經濟正在變得疲軟。

面對關稅戰所帶來的不確定性，華爾街股市連續數周遭拋售而持續走低。儘管如此，川普與財政部長貝森特(Scott Bessent)大派定心丸。

川普13日在橢圓形辦公室會見北約秘書長呂特(Mark Rutte)，回答媒體對各國反擊關稅戰的提問時表示，「我不會屈服」，又說「市場肯定會出現一點混亂，但不會持續太久」。

對於其他國家對美國實施報復性關稅，川普明確表示不會改變實施全面「對等關稅」的決心，按計畫如期在4月2日生效。之後他更單獨點名加拿大，大肆抨擊這個最大貿易夥伴。

對於市場的波動，貝森特13日在接受CNBC訪問時也指出，政府更關注經濟和市場的長期健康，而不是短期的波動。他又樂觀預測隨著時間的推移，實體經濟及市場未來都會繁榮起來。