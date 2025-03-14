我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

兩個月前說「沒事」 小摩CEO改口：川普關稅戰 非好事

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
面對川普政府發起的關稅戰，摩根大通(JPMorgan)執行長戴蒙一改先前淡定的態度，認為這一政策所帶來的不確定性「不是一件好事」。(路透) Jamie Dimon, Chairman and Chief Executive officer (CEO) of JPMorgan Chase & Co. (JPM) speaks to the Economic Club of New York in Manhattan in New York City, U.S., April 23, 2024. REUTERS/Mike Segar【作者：路透通訊社，日期：2024-04-23，數位典藏序號：20240424004021513】
面對川普政府發起的關稅戰，摩根大通(JPMorgan)執行長戴蒙一改先前淡定的態度，認為這一政策所帶來的不確定性「不是一件好事」。(路透) Jamie Dimon, Chairman and Chief Executive officer (CEO) of JPMorgan Chase & Co. (JPM) speaks to the Economic Club of New York in Manhattan in New York City, U.S., April 23, 2024. REUTERS/Mike Segar【作者：路透通訊社，日期：2024-04-23，數位典藏序號：20240424004021513】

川普總統揮動關稅大棒在全球發動貿易戰，多位財金集團巨頭也開始擔憂，許多分析師及商界領袖警告，川普的關稅政策及其難以預測的實施方式，給市場帶來混亂。摩根大通(JPMorgan)執行長戴蒙(Jamie Dimon)亦一改先前態度，認為川普關稅政策所帶來的不確定性「不是一件好事」。

戴蒙今年1月在瑞士達沃斯世界經濟論壇接受CNBC訪問時說，就算川普的關稅引發全球貿易戰，重燃美國的通膨，川普政府仍會保護美國利益，「我是說，看開一點吧」。

然而他12日在接受Semafor訪問時表示，一般民眾對關稅問題可能不當一回事，但企業確實要作出改變。他直言川普關稅政策帶來的「不確定性不是一件好事」。

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)執行長芬克(Larry Fink)也在同日向CNN說，美國經濟恐怕將因為關稅戰而走弱。

他表示曾與不同企業的執行長們談話，已聽聞經濟正在變得疲軟。

面對關稅戰所帶來的不確定性，華爾街股市連續數周遭拋售而持續走低。儘管如此，川普與財政部長貝森特(Scott Bessent)大派定心丸。

川普13日在橢圓形辦公室會見北約秘書長呂特(Mark Rutte)，回答媒體對各國反擊關稅戰的提問時表示，「我不會屈服」，又說「市場肯定會出現一點混亂，但不會持續太久」。

對於其他國家對美國實施報復性關稅，川普明確表示不會改變實施全面「對等關稅」的決心，按計畫如期在4月2日生效。之後他更單獨點名加拿大，大肆抨擊這個最大貿易夥伴。

對於市場的波動，貝森特13日在接受CNBC訪問時也指出，政府更關注經濟和市場的長期健康，而不是短期的波動。他又樂觀預測隨著時間的推移，實體經濟及市場未來都會繁榮起來。

關稅 川普 貿易戰

上一則

川普揚言制裁但投鼠忌器 被普亭看破手腳老神在在

下一則

歐盟擬徵美威士忌50%關稅 川普：對歐酒類課200%報復性關稅

延伸閱讀

路透民調：56%民眾憂川普與俄羅斯走太近、99%對擴張主義沒興趣

路透民調：56%民眾憂川普與俄羅斯走太近、99%對擴張主義沒興趣
兩個月前曾稱川普關稅戰「沒事」 小摩CEO改口：非好事

兩個月前曾稱川普關稅戰「沒事」 小摩CEO改口：非好事
童子賢以武俠比喻台積電擴張：魏哲家闖少林 川普化身方丈

童子賢以武俠比喻台積電擴張：魏哲家闖少林 川普化身方丈
普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

普亭「原則上同意停火」只是拖延？澤倫斯基：想拒絕但不敢跟川普直說

熱門新聞

加拿大安大略省擬對輸美電力徵收25%關稅，將立即衝擊紐約等三州。（路透）

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

2025-03-07 15:38
密蘇里州的聯邦法官裁定，中國應對隱暪新冠疫情數據，導致美國大量生命和財產損失負責，須 罰款240億美元。圖為中國科學院武漢病毒研究所。(路透)

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

2025-03-08 23:10
川普考慮將駐德美軍移往匈牙利。(美聯社)

川普考慮將3.5萬駐德美軍撤出 移往匈牙利

2025-03-08 12:10
美國總統川普。美聯社

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

2025-03-11 11:00
川普總統9日拒絕排除今年有出現經濟衰退的可能性，引發投資人疑慮。華爾街股巿10日暴跌作收，其中那斯達克指數狂瀉4%，科技股那斯達克指數挫跌727.90點或4.00% 。道瓊工業指數下跌890.01點或2.08%，以41911.71點作收。圖為川普總統9日回到華府。(美聯社)

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

2025-03-10 21:39
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月底在白宮會談陷入爭執後不歡而散。(歐新社)

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

2025-03-09 20:40

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市