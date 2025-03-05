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川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

關稅戰民生有感…目標執行長：蔬果最快本周上漲

記者胡玉立／綜合報導
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美國對墨西哥徵收25%關稅4日生效，圖為美國消費者趕在漲價前搶購由墨西哥進口的大蔥。（美聯社）
美國對墨西哥徵收25%關稅4日生效，圖為美國消費者趕在漲價前搶購由墨西哥進口的大蔥。（美聯社）

川普總統對墨西哥和加拿大進口產品徵收25%關稅4日生效，對中國進口商品關稅則加增至20%。包括目標（Target）和百思買（Best Buy）等大型零售業執行長同聲警告美國消費者，由於川普引發的貿易戰不斷升級，蔬果價格和電子及家電產品價格，將應聲上漲。

目標執行長康奈爾（Brian Cornell）在4日公布第四季業績後，警告表示，川普對墨西哥商品徵收高關稅，最快可能本周就會拉高草莓、酪梨、香蕉等季節性農產品價格。

目標在冬季期間從墨西哥進口蔬菜和水果來美。康奈爾說：「我們會盡力保護這幾類產品的價格，但消費者未來幾天可能會見到價格上漲。」

中國和墨西哥是百思買所銷售的電子產品和家電主要來源國。若以成本計算，百思買約有60%產品來自中國；墨西哥則是第二大來源國。

百思買執行長巴里(Corie Barry)4日在與分析師舉行的第四季度財報電話會議上表示，「我們從未見過這麼大範圍的關稅，整個行業當然會受到影響。」

巴里表示，供應商會把關稅成本轉嫁給零售商，「美國消費者極可能面臨價格上漲」。此話一出，百思買股價暴跌13%。

商業遊說團體數月來持續警告，由於企業轉嫁關稅成本，消費者可能面臨更高物價。

被川普施加關稅的這些國家供應美國各式各樣商品；除了超市供應的肉類和穀物價格將上漲之外，新車、消費性電子產品和木材價格也可能漲價。

國際金融服務公司摩根史坦利（Morgan Stanley）對2000名美國消費者進行調查顯示，消費者看待經濟和家庭財務狀況前景在2月惡化；只有38%的受訪者預計未來六個月經濟會好轉，比率低於上個月調查呈現的44%；48%的消費者預期經濟會惡化。

在川普開徵新稅後的幾小時內，墨西哥、加拿大和中國領導人都誓言採取報復措施。美國股市出現震盪反應，史坦普500指數經歷今年最糟的一天，汽車製造商、零售商和房屋建築商等關稅敏感型股票均下跌。

關稅 墨西哥 川普

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