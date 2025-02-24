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天堂掉地獄…3移民獲判免送關灣 隔天馬上被遣返委內瑞拉

編譯陳韻涵／即時報導
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部分委內瑞拉移民20日被遣返回委國。（美聯社）
部分委內瑞拉移民20日被遣返回委國。（美聯社）

來自委內瑞拉的無證移民帕拉(Luis Eduardo Perez Parra)、岡薩雷斯(Leonel Rivas Gonzalez)和巴里奧斯(Abrahan Josue Barrios)16日打贏移民官司，法官裁定他們不會被送往關達那摩監獄，而這看似光明的前途卻在隔日變調，三人隨即在17日遭遣返回委內瑞拉。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，這三人遭移民當局拘留一年多且面臨被打入關達那摩「法律黑洞」的風險後，遂訴請聯邦法院介入。

新墨西哥州一名聯邦法官16日裁定，阻止川普政府將三名原告送往關達那摩；此案成為川普1月就任並宣布大規模遣返無證移民以來，第一宗挑戰行政當局成功的案例。

孰料，這番勝利如浮雲；三人的律師潔西卡．沃斯伯格(Jessica Vosburgh)表示，官司打贏隔天，三人被送上驅逐航班，送回委內瑞拉。

沃斯伯格說：「難以想像他們提出人身保護令，挺身對抗被轉送關達那摩的威脅卻束手無策；法院的命令僅能阻止轉送關達那摩，卻遭翌日驅逐出境的航班打臉。」

沃斯伯格未點名驅逐出境形同報復，但她表示，突然遭驅逐出境沒有其他合理解釋。

沃斯伯格在自願駁回案件的法律文件中表示，「數千名委內瑞拉人在美國遭拘留等待遣返，難以想像他們若未提告，是否會被優先排上這段航程，他們勇敢挑戰行政部門，反對將拘留者送往惡名昭彰的關達那摩軍事基地關押，受刑人在那裡會被阻斷所有對外聯繫。」

沃斯伯格譴責川普政府誣陷她的客戶是委國惡名昭彰的黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)集團成員，但其實其中兩人並沒有前科，另一人則曾被控非暴力罪名。

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)將這個以暴力搶劫、販毒聞名的「阿拉瓜火車」視為敵對政治勢力，相關人士在委國可能面臨嚴重傷害。

移民 遣返 川普

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