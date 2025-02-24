馬斯克大刀闊斧改造美國政府 部分人士質疑逾越分寸

目前已有數十宗訴訟，指控馬斯克(Elon Musk)主導的DOGE大刀闊斧改革政府的行動，但法官的裁決好壞參半，令遭解雇的公務員對於自尋救濟的途徑有限感到氣餒。(美聯社)

政府效率部(DOGE)頭子馬斯克 (Elon Musk)在一個月內大刀闊斧改造美國政府，遭部分人士質疑逾越職權。

華盛頓郵報報導，DOGE致力廢除美國國際開發署(USAID)，關閉聯邦消費者金融保護局(CFPB)，允許具備科技專長的年輕成員存取敏感的聯邦數據，包括財政部財政服務局(Bureau of Fiscal Service)的資料，種種舉措震驚聯邦體系內外人士。

聯邦機構長期以來被視為受繁文縟節約束且無變通彈性的官僚機構，建立在嚴格的指揮鏈、標準程序和安全保障措施之上；批評者認為這些系統阻礙改革，支持者則認為，這類規範有助防止快速變遷衝擊社會安全網和國家安全。

不過，當前情況大不同。

馬斯克領導的DOGE和川普 總統試圖挑戰、規避維持政府運作的數千調法規，這些規則寫在「美國聯邦法規第50篇」(50-title Code of Federal Regulations)當中。

政府體制專家表示，快速且大規模的變化形成空前挑戰，許多單位並無此機制。

目前已有數十宗訴訟指控DOGE大刀闊斧改革政府的行動，但法官的裁決好壞參半，令遭解雇的公務員對於自尋救濟的途徑有限感到氣餒。

明尼蘇達大學法學院(University of Minnesota Law School)專精公務員制度研究的貝德納教授(Nick Bednar)表示，「我們正處於一個史無前例的時刻，甚至沒有類似情境得以參照。政府制度確實存在『護欄』(guardrails)，但他們的行為普遍被認為挑戰傳統，且將不遺餘力地攻擊傳統政府機構。」

馬斯克和川普官員之所以能夠突破傳統的法律緩衝，部分歸因於現行規範脆弱，部分法規未經考驗，另一些則較為成熟、強勢，但政府選擇無視，甚至利用總統憲政權力強行推動變革，期待法院最終會支持白宮 。

在其他情況下，幾乎或根本沒有保護措施阻止新政府存取敏感數據或裁減政府機構，因為國會議員和監督機構從未料到全球首富會尋求從內部徹底改革聯邦政府。

此外，行政部門的關鍵制衡機制，也未發揮作用。

國會和各機構的監察長向來負責監督越權和不當行為，並關切不當處置；但川普上任四天後，便開除17名監察長，把監督責任交給代理官員。

而共和黨控制的國會截至目前尚未出手阻止川普或馬斯克。