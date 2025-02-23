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撤銷「聯邦選務監督機制」分析：為外國干預美選舉開大門

編譯潘勛／即時報導
國土安全部部長邦迪(Pam Bondi)上周解散FBI反制外國影響力專案組，不申報就替外國政府游說的人，執法單位對其起訴的範圍也限縮；邦迪表示，這些變革「可以釋出資源，肆應更急迫的先辦事項。」(歐新社)
國土安全部部長邦迪(Pam Bondi)上周解散FBI反制外國影響力專案組，不申報就替外國政府游說的人，執法單位對其起訴的範圍也限縮；邦迪表示，這些變革「可以釋出資源，肆應更急迫的先辦事項。」(歐新社)

川普政府下令解散專責調查外國對美國選舉發動認知作戰的聯邦調查局(FBI)小組，另外並未申報就替外國政府而進行游說的人，起訴範圍也受到限制，專家及前政府官員們警告，外國政府正加緊影響美國選舉，聯邦政府這些舉動反而損傷國家防衛的能力。

美聯社報導，隨著川普政府縮減甚至解散聯邦機構的編制，想改善選舉安全、探知外國影響力作戰的公權力已受到斵傷，出現大洞，供下一次美國辦理主要選舉時，敵國可以使用。

國土安全部部長邦迪(Pam Bondi)上周解散FBI反制外國影響力專案組，不申報就替外國政府游說的人，執法單位對其起訴的範圍也限縮；邦迪表示，這些變革「可以釋出資源，肆應更急迫的先辦事項，另外，檢方起訴權的濫用、更加武器化，其風險也可以終結」。

國土安全部轄下「網路安全和基礎設施安全局」(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA)經費、人事也全面遭砍，CISA職司監督國家關鍵基礎設施，選舉系統也在其中。國土安全部一名高級官員15日表示，大規模解雇還在試用期的聯邦雇員，已導致CISA減員超過130人。

該國土安全部官員另指出，CISA還停止一切選舉安全活動，聽候經費、活動及人事審核，另外，CISA準備不再參與一項志願計畫，不再與州級、地方官員分享網路安全方面的資訊。

布瑞南司法中心(Brennan Center for Justice)選舉專家諾爾登(Larry Norden)表示，這些動作釋出的訊息，便是保障美國選舉安全、抵禦俄國、中國、伊朗等國干預，不再是聯邦政府的施政要務。他表示，若以為壞傢伙不會領略這個訊息，不會認為美方保護選舉的心力減少，那真是太天真了。

美國選舉由各州及地方政府主辦，但近些年來，聯邦政府出力幫忙各地政府，協調其他選舉辦公室，對付升高之中的威脅，保護安全，揭露外國用意在破壞選民信心的影響力作戰。

國土安全部 聯邦政府 川普

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