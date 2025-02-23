撤銷「聯邦選務監督機制」分析：為外國干預美選舉開大門

國土安全部部長邦迪(Pam Bondi)上周解散FBI反制外國影響力專案組，不申報就替外國政府游說的人，執法單位對其起訴的範圍也限縮；邦迪表示，這些變革「可以釋出資源，肆應更急迫的先辦事項。」(歐新社)

川普 政府下令解散專責調查外國對美國選舉發動認知作戰的聯邦調查局(FBI)小組，另外並未申報就替外國政府而進行游說的人，起訴範圍也受到限制，專家及前政府官員們警告，外國政府正加緊影響美國選舉，聯邦政府 這些舉動反而損傷國家防衛的能力。

美聯社報導，隨著川普政府縮減甚至解散聯邦機構的編制，想改善選舉安全、探知外國影響力作戰的公權力已受到斵傷，出現大洞，供下一次美國辦理主要選舉時，敵國可以使用。

國土安全部 部長邦迪(Pam Bondi)上周解散FBI反制外國影響力專案組，不申報就替外國政府游說的人，執法單位對其起訴的範圍也限縮；邦迪表示，這些變革「可以釋出資源，肆應更急迫的先辦事項，另外，檢方起訴權的濫用、更加武器化，其風險也可以終結」。

國土安全部轄下「網路安全和基礎設施安全局」(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA)經費、人事也全面遭砍，CISA職司監督國家關鍵基礎設施，選舉系統也在其中。國土安全部一名高級官員15日表示，大規模解雇還在試用期的聯邦雇員，已導致CISA減員超過130人。

該國土安全部官員另指出，CISA還停止一切選舉安全活動，聽候經費、活動及人事審核，另外，CISA準備不再參與一項志願計畫，不再與州級、地方官員分享網路安全方面的資訊。

布瑞南司法中心(Brennan Center for Justice)選舉專家諾爾登(Larry Norden)表示，這些動作釋出的訊息，便是保障美國選舉安全、抵禦俄國、中國、伊朗等國干預，不再是聯邦政府的施政要務。他表示，若以為壞傢伙不會領略這個訊息，不會認為美方保護選舉的心力減少，那真是太天真了。

美國選舉由各州及地方政府主辦，但近些年來，聯邦政府出力幫忙各地政府，協調其他選舉辦公室，對付升高之中的威脅，保護安全，揭露外國用意在破壞選民信心的影響力作戰。