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川普2.0上路頻拋震撼彈 CNN：執政1個月已改變世界

中央社／華盛頓22日專電
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CNN回顧川普這30多天的作為，評估已改變世界，甚至拆解美國過去80年來建立的全球體系。(美聯社)
CNN回顧川普這30多天的作為，評估已改變世界，甚至拆解美國過去80年來建立的全球體系。(美聯社)

川普1月20日正式回鍋白宮後，快節奏拋出外交內政震撼彈，全球接應不暇。CNN回顧川普這30多天的作為，評估已改變世界，甚至拆解美國過去80年來建立的全球體系。下週的重頭戲將是烏克蘭戰爭將如何落幕。

美國有線電視新聞網（CNN）22日報導，川普去年贏得大選時，駐華府的若干西方外交官有種感覺，認為自家政府知道如何應對在第一個任期內常「以推文制定外交政策」的總統。

然而，歐洲領導人這週緊急在巴黎召開會議表明，「川普2.0」強勢來襲，讓他們措手不及。CNN舉例，川普扭轉美國對烏克蘭戰爭的政策，選擇站在侵略者一方，而非被侵略國，也重複俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的論調。

副總統范斯（JD Vance）則在慕尼黑安全會議發表演說時，批評歐盟近年來限制言論自由，及向德國施壓，要求拆除為確保法西斯勢力永遠無法再次掌權而設立的政治「防火牆」。

同時，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）告訴歐洲，北大西洋公約組織（NATO）盟國必須挺身而出，為歐洲安全承擔更大的責任。此話一出，立刻動搖北約集體防禦的基本信條。

歐洲該怎麼自處呢？CNN報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）根據過去與川普交手的經驗，多年來一直對歐洲示警，美國已不是可靠的伙伴。隨著美國軍事承諾的不確定性增加，北約其他成員國別無選擇，只能增加軍事開支。

不過，許多歐洲政府已經在努力平衡收支，還必須承受維持社福制度的巨大壓力，提升軍費將是艱難挑戰。

此外，在歐洲聯盟（EU）內部凝聚共識也非易事。鄰近俄羅斯的國家如波蘭及波羅的海三小國都非常了解俄國威脅，但一些較小的西歐國家則認為這種危險相對遙遠。同時，歐盟內部還有一些領導人可能願意為普亭分裂西方聯盟，例如匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。

下週國際重大事件無疑是烏克蘭。馬克宏及英國首相施凱爾（Keir Starmer）前後訪白宮，屆時結束烏克蘭戰爭的和平協議輪廓或許會更清晰，外界也能了解一度被排除在外的歐洲，是否在結束這場戰爭方面有角色。

英國及法國都表示，已準備好向烏克蘭派遣軍隊。不過，CNN指出，如果沒有美國的空中、情報及後勤支援，這樣的行動難以實現。

下週也要留意是否有任何一國的領導人對川普提出增加國防開支，以給川普留下深刻印象。馬克宏計劃利用這次會面機會，訴諸川普的自身權力意識，試圖讓川普在面對普亭時展現更強硬的態度。

馬克宏20日表示，他將對川普說，「在你內心深處，不能在普亭面前顯得軟弱，這不像你，這不是你的風格」。

川普 烏克蘭 馬克宏

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