川普政府終止紐約堵車費 MTA提告 紐約州長挺收費

在川普政府於19日宣布將終止紐約市堵車費計畫後，大都會運輸署隨即提告。圖為曼哈頓顯示收取堵車費區域的招牌。(路透)

川普 政府於19日宣布將終止紐約市堵車費 計畫，大都會運輸署(MTA)隨即提告。

紐約郵報報導，聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)寫信通知紐約州長霍楚(Kathy Hochul)後不到一小時，MTA主席利博(Janno Lieber)發出聲明，在讚揚堵車費計畫的同時，也誓言反擊聯邦政府「毫無根據的舉措」。

利博在聲明中表示，「今天(19日)，MTA向聯邦法院提告，確保這個非常成功的計畫將持續，此計畫已大幅減少塞車情況並縮短行車時間，提高公車和緊急應變車輛的速度。(川普政府)毫無根據的做法，將剝奪數百萬大眾運輸使用者、行人，尤其是進入曼哈頓 中央商業區的駕駛的利益」。

此案19日送達曼哈頓聯邦法院，點名運輸部及其部長達菲、聯邦公路管理局(FHWA)及其執行董事薛波德(Gloria Shepherd)；訴狀讚揚堵車費「啟動一項大膽的新計畫」，減少塞車並促進大眾運輸。

利博的聲明總結寫道，「令人困惑的是，經過四年和4000頁的聯邦監督環境審查，在最終批准塞車緩解計畫(Congestion Relief Program)後不到三個月，聯邦運輸部尋求完全扭轉方向」。

這項在全國率先實施的堵車費計畫於今年1月初生效，向駕駛人收取每輛車九元才准進入第60街以南的曼哈頓。

達菲寫給霍楚的信中表示，聯邦將與紐約州合作，「有序終止」堵車費，尚不清楚何時停止徵收九元的堵車費。

川普在社群平台「真實社群」(Truth Social)上寫道，「堵車費已死。曼哈頓和整個紐約獲得救贖。國王萬歲！」

川普發文後不久，霍楚發布聲明贊成收堵車費，並支持MTA提告。

霍楚並非唯一譴責川普並讚揚堵車費的紐約政治人物，紐約州參議員郭納德(Andrew Gounardes)發布聲明反對取消堵車費，宣稱川普此舉將讓他「直接負責更多交通、車禍、空氣汙染，以及更慢的公車，且讓大眾運輸資金縮水」。

郭納德抨擊川普政府的決定「荒謬」和「開倒車」，稱堵車費定價是個「成功的計畫」，取消該計畫將「傷害所有紐約人」。