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川普預告汽車、半導體、藥品徵25%關稅 4/2公布額度

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普總統18日預告，將對半導體和汽車等商品課徵25%關稅，可能還會提高。（美聯社）
川普總統18日預告，將對半導體和汽車等商品課徵25%關稅，可能還會提高。（美聯社）

川普總統18日指出，預計對進口汽車、藥品和半導體徵收25%的關稅，且川普預告，25％的關稅還會再向上提高。川普表示，他預計在4月2日公布具體的汽車關稅額度。

川普：25％的關稅還會再向上提高

川普18日於佛州住所海湖莊園（Mar-a-Lago）簽署行政命令，並接受記者提問。

被媒體問及規劃對進口汽車徵收多少關稅，川普表示，他將在4月2日公布相關細節，但預計會在25%左右的程度。

現場媒體追問針對藥製品和半導體的關稅，川普則說，關稅應該會在25%或更高，且會在未來一年內大大地提高。

不過，川普也說，希望給外國廠商一些時間和機會，讓他們可以到美國生產；川普說，只要他們到美國生產製造，就沒有關稅的問題。

川普表示，有一些晶片與汽車大廠已與他聯繫，表達要到美國投資的意願，近幾周將會宣布。他說，這與他擬課關稅有關。

川普日前再指台灣搶走美國晶片生意，並揚言要課半導體關稅，並檢討對晶片廠的補助。

台積電已在亞利桑納州設廠，預計今年可以投產；台積電先前也曾公布增資計畫，可以生產先進晶片。

彭博社日前報導，台積電可能入股或與英特爾合組公司，但都未獲證實。

川普18日在海湖莊園簽署行政命令前先主動表示，一些全球最大企業已經與他聯繫。因為他推動關稅、稅收、誘因等經濟措施，「他們（這些企業）希望回到美國」投資。

川普沒有說明是哪些公司，僅說都是全球最大的企業，涉及晶片與汽車產業。這些企業在未來幾周，將陸續宣布他們到美國投資的計畫。

川普在14日簽署行政命令，要求相關部會對貿易夥伴研擬「對等關稅」措施。當時官員提到，將在4月1日前完成調查，對等關稅最快可於4月2日實施。

川普18日也提到，對汽車、晶片等產品的關稅擬在4月2日實施。他說，希望「給他們（業者）時間進來美國（投資）」，當他們在美國設廠，就沒有關稅。

川普政府上任後全面推動新徵關稅，已自2月4日起對中國加徵10%的關稅。他原宣布4日起對加拿大和墨西哥全面課徵25%關稅，目前暫延30天。他也已宣布對所有鋼、鋁製品課徵25%的關稅，將於3月12日生效。

關稅 川普 晶片

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