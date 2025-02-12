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美國新政引爆50多場訴訟 法官忙翻天

編譯俞仲慈／綜合報導
川普總統上任不到一個月，但推出的各項新政已在全國引發50多場訴訟。圖為多個移民權益維護團體在麻州提告川普政府。(路透)
川普總統上任不到一個月，但推出的各項新政已在全國引發50多場訴訟。圖為多個移民權益維護團體在麻州提告川普政府。(路透)

川普總統上任不到一個月，雷厲風行以行政命令推出各項新政，已在全國引發50多場訴訟，由於時間匆促，讓許多承審法官應接不暇，試圖在時間掌控與公平正義之間取得平衡。

國會山莊報(The Hill)報導，針對川普政府刪除多個聯邦機構網路醫療資料的官司，聯邦法院10日舉行一場聽證會，承審法官貝茨(John Bates)當庭表示：「對我來說，還難以跟上，我不知道你們是否能夠跟得上。」

川普二度入主白宮，短短數周下達數十項行政命令，包括撤銷非法移民美國出生子女的出生公民權、禁止跨性別等多項顛覆以往的聯邦措施，嚴重影響相關人士與組織權益，他們於是紛紛爭取司法救濟。

原告要求法庭審理快馬加鞭，這讓承審法官大喊吃不消，貝茨還半開玩笑表示：「我知道你們這個周末過得不輕鬆，也讓我的處境也跟著不輕鬆。」

此外上周華府舉行的聽證會，聯邦司法部律師企圖與參予國會事件調查工作的聯邦調查局(FBI)幹員達成協議，不過FBI律師卻堅持要阻止所有政府單位(不僅司法部)公布資料，遭到司法部反對。

司法部律師賽門(Jeremy Simon)強調「政府是個龐大機構」，認為FBI要求獲得政府各單位同意，窒礙難行並直言：「我接手這個案子還不到24小時。」只好透過與司法部「決策者」不斷磋商，延至第二天終於達成協議。

還有工會團體控告政府效率部(DOGE)登入勞工部作業系統的官司也有類似情況，雖然法官最終選擇站在政府方，但司法部因為過程倉促而頻頻失誤。

例如控告撤除美國國際開發署(USAID)一案，政府方代表律師艾德曼(Christopher Edelman)告知法官只有500名員工休有薪假，但實際人數超過2000人；就連民主黨執政州檢察長上周對DOGE登入財政部支付系統提告的聲明也未能口徑一致，有宣稱12州提告、也有宣稱14州提告。

由於時間緊迫，原告籲請法官快審快決，不過上周工會控告DOGE的聽證會上，法官貝茨當庭駁斥：「我會在適當時機盡力而為，現在我坐在法庭不會作出裁決，至於我何時裁決，請大家耐心等候。」

司法部 川普 FBI

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