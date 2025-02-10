川普：將徵收鋼鐵鋁25%關稅 中國反制10~15%關稅今日生效

川普9日在空軍一號專機上說，他將在周一宣布對鋼鐵、鋁徵收25%關稅。圖為9日他在專機上簽署行政令，把墨西哥灣改名為「美國灣」。(美聯社)

川普 總統本周將宣布，所有進口到美國的鋼鐵和鋁將在既有關稅 上再徵收25%關稅，升高關稅貿易戰。

路透報導，川普9日搭乘總統專機「空軍一號」飛往紐奧良觀賞職業美式足球聯盟(NFL)超級盃途中告訴記者，他將於11日、12日宣布對等關稅，且幾乎將立即生效。

川普：對等關稅適用於所有國家

川普表示，美國將分配符合各國或地區的關稅稅率，適用所有國家。 川普提及對等關稅計畫時說：「很簡單，就是他們若向我們徵稅，我們也會向他們徵稅。」

白宮新聞祕書李維特(Karoline Leavitt)表示，新的關稅將在既有鋼鐵和鋁製品的關稅基礎上，進一步加徵。

川普7日首度提及對等關稅，但未說明哪些國家將受影響。

川普9日在空軍一號專機上說，他將在周一宣布對鋼鐵、鋁徵收25%關稅。圖為佛州一家公司的捲筒鋼材。(美聯社)

川普第一個任期內曾對鋼鐵加徵25%關稅，並對鋁加徵10%關稅，但後來對加拿大、墨西哥和巴西等貿易夥伴提出免稅配額。前總統拜登將免稅配額擴大涵蓋英國、日本和歐盟，但近年美國鋼鐵廠的產能利用率有所下滑。

美國鋼鐵協會(American Iron and Steel Institute，AISI)數據顯示，美國鋼鐵主要從加拿大、巴西和墨西哥，其次來自南韓與越南。

加拿大是美國最大宗的鋁金屬(aluminum metal)供應國，加拿大鋁在2024年前11個月的進口量占總數的79%，墨西哥則是鋁廢料(aluminum scrap)和鋁合金(aluminum alloy)的主要供應商。

英國金融時報引述分析人士指出，針對川普總統加徵中國進口商品10%關稅，中國宣布10日起對部分美國商品加徵10%至15%作為反制，除非美中10日前能化解關稅爭端，否則兩國可能重新爆發全面性的貿易戰。

報導指出，川普先前曾表示，他希望與中國國家主席習近平 通話，但在中國宣布反擊後即指自己「不著急」與習近平通話，而加徵關稅只是「開場」，接下來還會有「非常實質性」的措施。

專家：川普迫習達協議恐適得其反

中國專家認為，川普旨在迫使習近平迅速達成協議的震撼性策略，可能會適得其反。理由是川普從宣布到正式加徵關稅只預留了兩天，這個時間對習近平來說可能是無法接受的。

美國亞洲社會政策研究所(Asia Society Policy Institute)副所長、貿易學者柯特勒(Wendy Cutler)表示，中方最有可能先採取觀望態度，再考慮會受到什麼樣的影響再作回應。

中國事務學者日前在聖地牙哥加州大學和美國外交關係委員會合辦的中國問題論壇上認為，中國更關心的其實是美國的技術出口管制，而不是關稅。理由是，中方認為加徵關稅的大部分費用將由美國消費者支付，且許多中國企業已將部分業務轉移到海外，關稅並不像美方認為的是一種致命武器。