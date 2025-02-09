我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳在群組發飆罵「憑什麼封我號」中網嘲：汪小菲罵錯人了

南加69歲亞裔看護強暴93歲老婦 被控4項重罪 可判75年

特勤局砸200萬找「麥可貝」拍招人廣告 首播就登超級盃

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
麥可貝（左）上周才被拍到出現在馬里蘭州的安德魯聯合基地，並且與準備搭乘空軍一號的川普（右）握手。(美聯社)
麥可貝（左）上周才被拍到出現在馬里蘭州的安德魯聯合基地，並且與準備搭乘空軍一號的川普（右）握手。(美聯社)

川普政府大幅削減聯邦預算和裁員的背景下，負責美國國家元首乃至政要人身安全的美國特勤局，斥資200萬美元找來曾經執導「變形金剛」、「珍珠港」等多部動作巨片的名導演麥可貝（Michael Bay）操刀招募廣告，預計將在9日超級盃上首度亮相。

美國有線電視新聞網 （CNN）報導，兩名知情人士透露，這則廣告的成本約為200萬美元，在政府削減其他單位預算之際可說相當高昂。

一名接近美國國家美式足球聯盟（NFL）的消息人士表示，廣告預計在紐奧良超級盃競賽場館「新穹頂體育場」（Superdome stadium）巨型螢幕首度亮相。

上周，麥可貝才被拍到出現在馬里蘭州安德魯聯合基地，並且與準備搭乘空軍一號的川普握手。熟悉拍攝計畫的人士說，麥可貝在現場拍攝廣告。

消息人士稱，廣告包含特勤局探員及前總統影像，可能出現前總統甘迺迪和雷根的歷史畫面；預計還有去年川普在賓州遇刺未遂的影像。不過，最終剪輯內容尚不清楚。

報導指出，特勤局將擁有這則廣告5年，並計畫投放於社群媒體，推動未來幾年的招募工作。

這則廣告在不到兩周的時間內完成，對於麥可貝等級的好萊塢名導，以及通常慢吞吞的政府機構來說，這非常迅速，凸顯廣告對特勤局的重要性。

美國超級盃將在9日於紐奧良舉行。(美聯社)
美國超級盃將在9日於紐奧良舉行。(美聯社)

川普 超級盃 預算

上一則

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

下一則

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來第一念頭是這2字

延伸閱讀

川石會 美收穫滿 日僅獲既有安全承諾

川石會 美收穫滿 日僅獲既有安全承諾
川普要烏克蘭拿稀土換援助 德總理痛斥「自私又自利」

川普要烏克蘭拿稀土換援助 德總理痛斥「自私又自利」
川普內閣力挺、降低對中依賴 資源爭奪戰延燒深海採礦

川普內閣力挺、降低對中依賴 資源爭奪戰延燒深海採礦
川普以空前速度顛覆世界規則 福禍難料…共和黨選民也不安

川普以空前速度顛覆世界規則 福禍難料…共和黨選民也不安

熱門新聞

川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
科技富豪馬斯克(Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。（路透）

馬斯克：川普必將如願關閉教育部

2025-02-04 08:26
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
總統川普1月31日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（路透）

美加墨中將四敗俱傷？川普關稅先衝擊這些商品 智慧型手機首度受波及

2025-02-02 18:54
WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

2025-02-05 09:51

超人氣

更多 >
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了

張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了
劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇
強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行