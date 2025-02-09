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川普上台18天 逮1.1萬非法移民 被迫挪用4所聯邦監獄收容

記者顏伶如／綜合報導
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由於遭到逮捕的非法移民人數眾多，移民局被迫將四所聯邦監獄用作拘留中心。圖為洛杉磯市的大都會拘留中心。(美聯社)
由於遭到逮捕的非法移民人數眾多，移民局被迫將四所聯邦監獄用作拘留中心。圖為洛杉磯市的大都會拘留中心。(美聯社)

根據紐約郵報(New York Post)報導，川普政府上台18天裡，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)共逮捕1萬1000名非法移民，相當於拜登總統執政期間最後一年移民局逮捕人數的三分之一；由於遭到逮捕的非法移民人數眾多，移民局被迫將四所聯邦監獄用作拘留中心。

國土安全部消息人士指出，川普政府大規模遣返無證移民計畫的掃蕩行動中，抓到一名先前遭驅逐的墨西哥黑幫職業殺手。

移民局德州格蘭德河谷(Rio Grande Valley)轄區幹員逮捕了墨西哥毒品犯罪集團「海灣黑幫」(Cartel del Golfo，又譯Gulf Cartel)殺手瓦斯奎茲-孟多薩(Fernando Vasquez-Mendoza)。瓦斯奎茲-孟多薩何時遭到驅逐出境、何時潛回美國，目前則都不清楚。

消息人士說，委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua或譯Train of Aragua)多名成員以及數名兒童性侵犯同樣遭到聯邦機關逮捕。

其中「阿拉瓜火車」成員康塞普西恩-曼瑞克(Cristian Jose Concepcion-Manrique)是在紐約落網，2024年12月從德州艾爾帕索(El Paso)邊境地帶非法入境美國，有多項傷害罪前科。

根據國土安全部統計，移民局在2024年內總共逮捕了3萬3000人。

紐約郵報分析，移民局逮捕人數大幅增加，意味著必須為落網的非法移民尋找更多拘留地點；移民局高層官員說，聯邦監獄管理局(Bureau of Prisons)轄下四所監獄7日起暫時做為移民局的拘留中心。官員並未透露使用哪些監獄安置遭到逮捕的非法移民以及監獄床位數量。

官員指出，移民局現有經費能夠拘留4萬1500萬人，但實際開銷卻早就超過，累計已達數億元。

消息人士說，為遭到逮捕的非法移民擴大拘留設施的計畫，2024年11月就已經展開。移民局官員透露，川普政府還沒上台之前，計畫無法全面啟動。

川普政府已與五角大廈協調，將某些「罪大惡極」的非法移民送到關達納摩灣(Guantanamo Bay)監獄。

非法移民 監獄 川普

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