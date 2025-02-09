無證移民擔心突擊檢查 醫院候診室空蕩蕩 癌症四期患者不敢看病

川普總統上任後，移民執法幹員開始進入學校、教會或醫院等敏感地點搜查，移民社區有如驚弓之鳥，許多人不敢去看病。(美聯社)

川普總統兌現競選承諾，上任後就著手驅逐有犯罪前科的無證移民 ，移民執法幹員開始進入學校、教會或醫院等敏感地點(sensitive locations)搜查。今日美國報(USA Today)報導，有如驚弓之鳥的移民社區裡如今許多人不敢去看病，醫院候診室變得空蕩蕩。

紐約皇后區 (Queens)家庭醫師巴林格(Gray Ballinger)日前看診的一名男性患者有高血壓，擔心上醫院會遇到移民掃蕩行動而耽誤就醫，患者妻子則已癌症第四期。巴林格說，不少患者像這名病患一樣，對於移民查緝行動有焦慮感，「大家現在血壓普遍偏高」。

巴林格指出：「皇后區民眾對於移民行動的恐懼，令人心疼」。

巴林格任職醫院的服務民眾中，有著高比例的移民人口。移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)查緝無證移民的行動造成社區人心惶惶。紐約市 政府針對網路謠言提出事實說明，仍未能消除民眾疑慮。

「紐約移民聯盟」(New York Immigration Coalition)主席兼執行長阿瓦德(Murad Awawdeh)6日聖馬可聖公會教堂(St. Mark's Episcopal Church)舉辦的一場集會上說：「這跟安全從來無關，這是殘忍。」

曼哈頓地獄廚房(Hell's Kitchen)社區的雷恩健康診所(Ryan Health)病患服務處代表羅曼(Hugo Roman)指出，自從川普上台以來，候診室病患人數明顯減少。原本許多向美國申請庇護的移民會到雷恩診所看病，但現在前來掛號的移民人數大減。

報導指出，醫院與診所人員表示，移民局幹員若帶著法院搜查令上門逮捕無證客時，希望盡量顧及病患權益。紐約市健康醫療總局(Health + Hospitals)對公立醫院發布備忘錄指出，若有移民局幹員上門時應與移民主管機關聯絡，並且對搜查令或傳票影印存檔。備忘錄寫道，蓄意袒護非法入境者免遭拘留屬於違法行為，醫院與診所人員都不應該積極協助病患躲避移民局。