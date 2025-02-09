我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳在群組發飆罵「憑什麼封我號」中網嘲：汪小菲罵錯人了

南加69歲亞裔看護強暴93歲老婦 被控4項重罪 可判75年

無證移民擔心突擊檢查 醫院候診室空蕩蕩 癌症四期患者不敢看病

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統上任後，移民執法幹員開始進入學校、教會或醫院等敏感地點搜查，移民社區有如驚弓之鳥，許多人不敢去看病。(美聯社)
川普總統上任後，移民執法幹員開始進入學校、教會或醫院等敏感地點搜查，移民社區有如驚弓之鳥，許多人不敢去看病。(美聯社)

川普總統兌現競選承諾，上任後就著手驅逐有犯罪前科的無證移民，移民執法幹員開始進入學校、教會或醫院等敏感地點(sensitive locations)搜查。今日美國報(USA Today)報導，有如驚弓之鳥的移民社區裡如今許多人不敢去看病，醫院候診室變得空蕩蕩。

紐約皇后區(Queens)家庭醫師巴林格(Gray Ballinger)日前看診的一名男性患者有高血壓，擔心上醫院會遇到移民掃蕩行動而耽誤就醫，患者妻子則已癌症第四期。巴林格說，不少患者像這名病患一樣，對於移民查緝行動有焦慮感，「大家現在血壓普遍偏高」。

巴林格指出：「皇后區民眾對於移民行動的恐懼，令人心疼」。

巴林格任職醫院的服務民眾中，有著高比例的移民人口。移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)查緝無證移民的行動造成社區人心惶惶。紐約市政府針對網路謠言提出事實說明，仍未能消除民眾疑慮。

「紐約移民聯盟」(New York Immigration Coalition)主席兼執行長阿瓦德(Murad Awawdeh)6日聖馬可聖公會教堂(St. Mark's Episcopal Church)舉辦的一場集會上說：「這跟安全從來無關，這是殘忍。」

曼哈頓地獄廚房(Hell's Kitchen)社區的雷恩健康診所(Ryan Health)病患服務處代表羅曼(Hugo Roman)指出，自從川普上台以來，候診室病患人數明顯減少。原本許多向美國申請庇護的移民會到雷恩診所看病，但現在前來掛號的移民人數大減。

報導指出，醫院與診所人員表示，移民局幹員若帶著法院搜查令上門逮捕無證客時，希望盡量顧及病患權益。紐約市健康醫療總局(Health + Hospitals)對公立醫院發布備忘錄指出，若有移民局幹員上門時應與移民主管機關聯絡，並且對搜查令或傳票影印存檔。備忘錄寫道，蓄意袒護非法入境者免遭拘留屬於違法行為，醫院與診所人員都不應該積極協助病患躲避移民局。

移民 紐約市 皇后區

上一則

「6歲女童每天不安」害怕上學被抓 老師也覺得難為

下一則

川普開除國家檔案局長 自兼甘迺迪中心主席：表演不准反串

延伸閱讀

偷遍皇后區 35歲華男慣竊恐囚15年

偷遍皇后區 35歲華男慣竊恐囚15年
德國大選首重移民、經濟政策 2大主因避談國安

德國大選首重移民、經濟政策 2大主因避談國安
移民聯盟譴責川普新政 剝奪敏感地點提供保護

移民聯盟譴責川普新政 剝奪敏感地點提供保護
聯邦議員提案 「敏感場所」重列保護

聯邦議員提案 「敏感場所」重列保護

熱門新聞

川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國郵政（USPS）5日公布，將繼續接收來自中國和香港的包裹。（路透）

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

2025-02-05 08:45
科技富豪馬斯克(Elon Musk)3日晚間在社群網站X發文寫道，川普總統必將如願關閉教育部。（路透）

馬斯克：川普必將如願關閉教育部

2025-02-04 08:26
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
總統川普1月31日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（路透）

美加墨中將四敗俱傷？川普關稅先衝擊這些商品 智慧型手機首度受波及

2025-02-02 18:54
WSJ認為川普最強硬手段並非對付中國。歐新社

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

2025-02-05 09:51

超人氣

更多 >
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了

張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了
劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇
強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行