「關掉它」川普開鍘USAID 逾萬員工剩600人 法官暫停命令

川普總統和馬斯克連日對國際開發署開刀，全球1萬名員工的工作可能不保。圖為7日一名民眾在國際開發署總部獻花表示安息。但聯邦法官7日裁決暫停部分該行政命令。（路透）

川普 政府6日行文美國國際開發署(USAID)，表示全球總數超過1萬名員工的該機構只留611名基本員工，其餘數千員工開始強迫放假，川普並在社媒上貼文「關掉它！」。但華府聯邦地區法院法官尼科爾斯(Carl Nichols)，7日下午暫停川普強迫USAID的2200名員工放有薪假的命令。

工會控 無權拆散60年單位

美聯社報導，兩個聯邦雇員工會告上法院，主張川普無權快速拆散已有60年歷史、經國會立法成立的國際開發署。尼科爾斯法官支持原告的主張，但判決書中並未支持原告的其他要求，如重開USAID大樓、恢復給該署的補貼及合約的經費。

川指貪腐罕見 卻未提證據

路透(Reuters)報導，川普在「真實社群」(Truth Social)社媒上貼文表示，「USAID推動激進左派的瘋狂；至於經費花用的方式，他們無能為力，所以大多是在詐欺 ，完全無法解釋。貪腐等級實所罕見。關掉它！」但川普並無提出證據。

川普總統7日貼文表示可以直接把國際開發署關了，已有人早一步把該署大樓前的旗幟用黑塑膠布覆蓋。（歐新社）

代表工會的律師吉爾布萊德(Karla Gilbride)在法院聽證上表示，大幅裁減員工、關閉辦公室、更動員工職位的行政命令，執行時踰越行政權的權力，違反三權分立。

司法部官員舒梅特(Brett Shumate)向法官表示，按政府計畫，約2200名USAID應帶薪放假，另外500名已經休假，「總統已判定USAID裡有貪腐、詐欺」。

援外停轉 專家警告會奪命

川普1月20日就職後幾小時便下令，一切美國援外計畫暫停，以便符合他的「美國優先 」政策，實效上凍結一切援外行動，只有緊急食物援助例外。命令讓USAID包括拯救全球生命的專案停轉，專家警告會致人喪命。

川普政府及億萬富豪、現主持政府效率部(Department of Government Efficiency)的億萬富豪馬斯克，迄今挑USAID下手力道最重；目前整頓聯邦政府、政府施政的行動前所未見。

川普政府6日晚間敲定新清單，讓611名員工留任，其中很多人經管數千USAID員工、包商及其海外眷屬返國事宜。工作人員7日用塑膠帶把國際開發署總部外的單位名稱遮起來，也把該署的旗幟撤下來。