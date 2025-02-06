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川普限制出生公民權行政令 又一聯邦法官擋下

編譯盧炯燊／綜合報導
馬里蘭州聯邦法官5日裁定無限期暫停川普總統取消出生公民權的行政命令，這是第二位聯邦法官做相同裁示，而且擴及全國實施範圍。（美聯社）
馬里蘭州聯邦法官5日裁定無限期暫停川普總統取消出生公民權的行政命令，這是第二位聯邦法官做相同裁示，而且擴及全國實施範圍。（美聯社）

川普總統取消「出生公民權」的行政命令，繼華盛頓州聯邦法官早前以違憲為由擋下之後，第二名聯邦法官5日頒發臨時禁制令，無限期暫停在全國執行。這項裁決可能意味該行政令不會在本月生效。

馬里蘭州格林貝爾特(Greenbelt)聯邦地方法官博德曼(Deborah Boardman) 5日裁定，公民權是一項最寶貴權利，由憲法第14修正案明確賦予，美國沒有任何法院會認可川普政府對第14修正案的解釋。

由前總統拜登任命的博德曼表示，公民身分是「需要統一政策的國家問題，只有全國性的禁令才能適用」。她的裁決在全國範圍內適用，而且直到案件的實質問題得到解決，否則便一直有效，除非川普政府上訴成功。

華州聯邦法官考夫諾爾(John Coughenour) 首先於1月23日直指川普有關行政命令「公然違憲」而暫時叫停，但僅維持14天有效，原定在2月6日屆滿，但博德曼這個裁決，等於將期限延長下去。

博德曼宣讀裁決後，詢問政府代表律師會否提出上訴，但對方表示他未獲授權馬上表明態度，不過預期川普政府將會上訴。白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，川普總統獲得選民授權終止對移民法的蔑視和濫用，同時保護邊界，「川普政府將繼續把美國人和美國放在第一」。

此次向格林貝爾特聯邦地方法院提出訴訟的，包括移民權利倡導組織 CASA 、庇護尋求者倡導計畫以及一群準母親。代表他們的律師在庭上指出，許多受該行政命令影響的父母，已在美國生活了數月甚至數年，「他們不是臨時訪客，已經把美國當成了自己的家」。

到目前為止，共有22個民主黨州的檢察長及其他維權組織提出訴訟。但18個共和黨州的檢察長宣布，會在新罕布夏州提出聯邦訴訟，捍衛總統川普這個行政命令。

這些訴訟的核心就是如何詮釋「憲法第14修正案」，第14修正案是在內戰後添加的，旨在確保已非奴隸者及自由的非裔美國人的公民身分，規定「所有在美國出生或歸化並受其管轄的人，都是美國公民及居住州的公民。」但川普政府聲稱，無證移民和外國訪客在美國出生的子女不能享出生公民權，指非公民子女「不受美國管轄」，因此沒有資格獲得公民身分。

聯邦法官再以違反憲法第14修正案為由，裁定川普總統的取消出生公民權命令無限期暫停...
聯邦法官再以違反憲法第14修正案為由，裁定川普總統的取消出生公民權命令無限期暫停實施。（美聯社）

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